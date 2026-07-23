Unicredit erwartet bald Kontrollübernahme bei Commerzbank
- Unicredit plant Commerzbank Kontrollübernahme
- EZB-Zustimmung für Vollzug möglich bereits im Q4
- Anteil 44,37 Prozent, Optionen bis 47,59 Prozent
MAILAND/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit stellt sich auf eine baldige Kontrollübernahme bei der Frankfurter Commerzbank ein. Die Genehmigungen der Aufsicht für das vor wenigen Wochen abgelaufene Übernahmeangebot könnten bereits im vierten Quartal erfolgen, teilte die Unicredit in einer Präsentation zu ihren Halbjahreszahlen am Donnerstag in Mailand mit. So muss die EZB dem Vollzug zustimmen. Die Italiener wollen dann versuchen die Kontrolle über die Commerzbank durchzusetzen und ihre Strategiepläne "kurz danach" zu verwirklichen. Um dies zu erreichen, werde sie falls nötig eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen.
Die Unicredit hatte mit einem freiwilligen Übernahmeangebot bis Anfang Juli weitere rund 17,6 Prozent der Commerzbank-Papiere an Land gezogen. Zusammen mit den 26,77 Prozent, die die Unicredit schon zuvor hielt, steigt der Anteil damit rechnerisch auf 44,37 Prozent. Zudem haben die Italiener über Kaufoptionen Zugriff auf weitere 3,22 Prozent der Commerzbank-Aktien und könnten so auf 47,59 Prozent aufstocken. Dem muss aber noch die Europäische Zentralbank als Aufsichtsbehörde zustimmen./stw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 38,22 auf Tradegate (23. Juli 2026, 09:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +0,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 43,12 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -3,24 %/+12,45 % bedeutet.
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Ich bin in Aktien schon seit gut über 30 Jahren investiert, bin also kein Neuling oder total unerfahren. Nur in Übernahmen und in den dazugehörigen Details kenne ich mich eben nicht so aus wie manch andere hier. Bin daher stark auf die Meinungen und Expertise hier angewiesen um entscheiden zu können wie ich mich verhalte und wann ich verkaufe. Die Commerzbank Aktien habe ich schon seit vielen Jahren und hatte die Hoffnung fast aufgegeben, bis diese Übernahme von UniCredit vor knapp 2 Jahren begann… Seitdem habe ich ca. 45% meines Alt-Bestandes mit sehr gutem Gewinn verkauft und halte noch den Rest. Habe aber gleichzeitig in diesen zwei Jahren immer wieder zugekauft und mit Gewinn Teile verkauft. Daher bin ich seeehr gespannt wie es jetzt weitergeht😵💫😅. Es geht ja jetzt vor allem darum nicht den richtigen Zeitpunkt zu verpassen und mit höchstmöglichen Gewinn rauszugehen
Und wie wäre es gewesen wenn ein deutscher Konzern eine (zumindest unfreundliche) Übernahme im Ausland getätigt hätte? Die Regierung dort wäre ebenfalls nicht begeistert gewesen!
So wird UniCredit die fehlenden Aktien bis zur Mehrheit nach und nach aufkaufen. Und dann immer weiter, wobei man sich dabei Zeit lassen kann.
Irgendwann wird die Bundesregierung ihre Anteile verscherbeln wenn sie mal wieder die politische Zustimmung der italienischen Regierung für irgendetwas braucht. Wie z.B. die italienische Ablehnung eines französischen Vorstoßes für Euro-Bonds. Oder sonst irgendwas Wichtiges.
das mit der Übernahme stimmt im falle der Coba, auch wenn das hier ganz oft abgetan wurde mit „hätte die coba auch so geschaft.