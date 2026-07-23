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    IDnow ernennt Philippe Morel zum Chief Executive Officer

    Philippe Morel verfügt über 30 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Technologie und hat gemeinsam mit Private-Equity-Investoren zahlreiche Erfolge bei der Skalierung von Plattformunternehmen in regulierten Märkten erzielt.

    MÜNCHEN, 23. Juli 2026 /PRNewswire/ -- IDnow, ein führender Anbieter für die digitale Identitätsprüfung in Europa, ernennt Philippe Morel zum neuen Chief Executive Officer. Damit tritt Philippe ab sofort die Nachfolge von Andreas Bodczek an, der IDnow in mehr als sieben Jahren an der Unternehmensspitze maßgeblich geprägt und zu einem führenden europäischen Anbieter für digitale Identitätsprüfung und Betrugsprävention ausgebaut hat.

    Philippe Morel, CEO of IDnow

    Die IDnow Trust Platform: Von KYC zu dauerhaftem Vertrauen

    Im Juni 2026 hat IDnow die IDnow Trust Platform eingeführt und damit die Unternehmensaktivitäten über traditionelle Identitätsprüfung hinaus erweitert. Die Plattform erleichtert Organisationen in regulierten Märkten den Übergang von „Know Your Customer" (KYC) zu „Trust Your Customer" (TYC), indem sie Identitätsprüfung, Betrugsprävention, biometrische Authentifizierung und qualifizierte digitale Vertrauensdienste über den gesamten Customer Lifecycle hinweg koordiniert. Dank der vier modularen Dienste (Identität prüfen, Authentifizieren, Schützen, Signieren und Vertrauen) sowie den Funktionen „Orchestrate", „Observe" und „Decide" können Kunden über eine einzelne Integration Workflows konfigurieren, Risikosignale in Echt-Zeit prüfen und Entscheidungen automatisieren. Angesichts der neuen regulatorischen Vorgaben wie der AMLR, eIDAS 2.0 und der Einführung der EU Digital Identity Wallets unterstützt die Lösung Unternehmen dabei, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und die immer komplexeren KI-gestützten Betrugsversuche zu verhindern.

    Ein neues Kapitel für IDnow

    Philippe Morel bringt mehr als 30 Jahre Führungserfahrung im Finanzsektor, mit Technologieplattformen und aus regulierten Branchen mit. Dabei blickt er auf eine langjährige Erfolgsbilanz bei der strategischen Transformation von Unternehmen und ihrer nachhaltigen Wertsteigerung in Zusammenarbeit mit Private-Equity-Investoren zurück.

    Zuletzt war Philippe als Chief Executive Officer bei Railsr tätig, einer Plattform für Finanzdienstleistungen und Embedded Payments, deren strategische Neupositionierung und geschäftliche Umstrukturierung er vor der Fusion mit Equals Money geleitet hat.

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    PR Newswire (dt.)
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    IDnow ernennt Philippe Morel zum Chief Executive Officer Philippe Morel verfügt über 30 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Technologie und hat gemeinsam mit Private-Equity-Investoren zahlreiche Erfolge bei der Skalierung von Plattformunternehmen in regulierten Märkten …
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