BERENBERG stuft KSB Vz auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat KSB mit "Buy" und einem Kursziel von 1300 Euro in die Bewertung aufgenommen. KSB halte einen bedeutenden Anteil am stark fragmentierten Markt für Kühlpumpen für Kernreaktoren, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des steigenden Strombedarfs durch Künstliche Intelligenz (KI) dürfte die starke Nachfrage nach zuverlässigen, emissionsarmen Lösungen zu einer Renaissance der Kernkraft in Europa und Nordamerika führen. KSB sei hervorragend positioniert, um von diesem Trend zu profitieren./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die KSB Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 812EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Robert-Jan van der Horst
Analysiertes Unternehmen: KSB Vz
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1300
Kursziel alt: 1300
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Robert-Jan van der Horst
Analysiertes Unternehmen: KSB Vz
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1300
Kursziel alt: 1300
Währung: EUR
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