JEFFERIES stuft GIVAUDAN AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3700 Franken belassen. Der Umsatz des Aromenherstellers sei höher als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität (bereinigte Ebitda-Marge) habe der Konsensschätzung entsprochen./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 00:46 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 00:46 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,29 % und einem Kurs von 3.523EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3700

Kursziel alt: 3700

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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