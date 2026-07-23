Chefs arbeiten länger - oft mehr als 49 Stunden pro Woche

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Arbeit in Deutschland bleibt ungleich verteilt: Während Millionen Menschen arbeitslos sind oder zumindest keine Vollzeitstelle finden, gibt es gleichzeitig gut 2,1 Millionen Bürgerinnen und Bürger mit regelmäßig überlangen Arbeitszeiten. Laut Statistischem Bundesamt sind das 7,1 Prozent aller Vollerwerbstätigen, die nach eigenen Angaben gewöhnlich mehr als 49 Stunden in der Woche arbeiten.

Der Statistik zufolge sind es vor allem die Chefs, die länger im Betrieb bleiben: Von den Selbstständigen mit Beschäftigten berichteten 44,5 Prozent von langen Arbeitszeiten. Bei den Solo-Selbstständigen waren es mit 23,1 Prozent noch fast jeder vierte, während unter den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nur jeder 25. so lange ran musste (4,1 Prozent). Im Durchschnitt arbeiten Vollzeitbeschäftigte nach eigenen Angaben zum Mikrozensus 40,2 Stunden in der Woche.