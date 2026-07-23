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    Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Digital stärkt institutionelles ...

    Für Sie zusammengefasst
    • EUR CoinVertible integriert bei Boerse Stuttgart
    • MiCAR-konformer Eurostablecoin der Société Générale
    • Stärkung institutioneller Kryptoangebote und Souveränität
    OTS - Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Digital stärkt institutionelles ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Boerse Stuttgart Digital stärkt institutionelles Angebot mit reguliertem Euro-Stablecoin von Société Générale-FORGE Stuttgart (ots) - Boerse Stuttgart Digital, Europas führender Krypto-Infrastrukturpartner für Finanzinstitute, gibt die Integration von EUR CoinVertible - dem MiCAR-konformen Euro-Stablecoin von Société Générale-FORGE ("SG-FORGE") - in seine Handels- und Verwahrlösungen bekannt. Damit wird erstmals ein von einer Banktochter emittierter Euro-Stablecoin in das vollständig regulierte Ökosystem von Boerse Stuttgart Digital eingebunden.

    Institutionelle Partnerschaft im Bereich digitale Assets

    Die Integration markiert einen weiteren Schritt in der europäischen Expansion von Boerse Stuttgart Digital - insbesondere im französischen Markt, in dem der Krypto-Infrastrukturanbieter seine Präsenz kontinuierlich ausbaut. Zugleich vertieft sie die seit zwei Jahrzehnten bestehende Partnerschaft zwischen der Boerse Stuttgart Group und Société Générale, die ihren Ursprung in den traditionellen Kapitalmärkten hat und inzwischen auf digitale Assets ausgeweitet wurde.

    Die Zusammenarbeit wurde erstmals im September 2025 durch die erfolgreiche Abwicklung einer Testtransaktion mit dem Stablecoin EUR CoinVertible von Société Générale-FORGE auf Seturion veranschaulicht, der paneuropäischen Settlement-Plattform der Boerse Stuttgart Group für tokenisierte Wertpapiere. Aufbauend auf diesem ersten Schritt wurde zudem im Mai 2026 eine strategische Partnerschaft zwischen Seturion, flatexDEGIRO, Société Générale und Société Générale-FORGE geschlossen, die die Entwicklung einer paneuropäischen Settlement-Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere vorantreibt.

    Die Boerse Stuttgart Group ist seit langem in Frankreich aktiv und arbeitet dort seit mehr als zwanzig Jahren mit führenden Banken bei strukturierten Produkten und Börsendienstleistungen zusammen. Die Integration des Stablecoins von SG-FORGE baut diese langjährigen Beziehungen nun im Bereich digitaler Assets weiter aus.

    Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group, kommentiert: "Seit Jahrzehnten stellen wir führenden Finanzinstituten in Europa regulierte Marktinfrastruktur zur Verfügung. Durch die Partnerschaft mit Société Générale-FORGE und die Integration ihres Euro-Stablecoins in unser Ökosystem bauen wir die Präsenz von Boerse Stuttgart Digital im Bereich digitaler Assets weiter aus. Diese Partnerschaft spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, eine zuverlässige, regelkonforme und vertrauenswürdige Krypto- und Digital-Asset-Infrastruktur für den europäischen Finanzmarkt aufzubauen."

    Jean-Marc Stenger, CEO von Société Générale-FORGE, sagt: "Die Integration von EUR CoinVertible in die Infrastruktur von Boerse Stuttgart Digital markiert einen neuen Schritt bei der Förderung der Akzeptanz eines vertrauenswürdigen, auf Euro lautenden digitalen Assets, das von führenden Institutionen getragen wird. Diese Zusammenarbeit stärkt die Position von SG-FORGE als Europas Referenzemittent für Stablecoins und vertieft die Verbindung zwischen dem Krypto-nativen Ökosystem, das wir bedienen, und den Finanzmarktinfrastrukturen. Gemeinsam ermöglichen wir die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen im großen Maßstab - innerhalb eines robusten und vollständig regulierten Rahmens."

    Robuster und regulierter Stablecoin als zentraler Baustein

    Während die meisten Krypto-Plattformen bei Stablecoins auf US-Dollar-basierte Lösungen von Web3-nativen Emittenten setzen, verfolgt Boerse Stuttgart Digital bewusst einen anderen Ansatz: Die erste integrierte Stablecoin ist in Euro denominiert, MiCA-konform und wurde von der Tochtergesellschaft einer systemrelevanten europäischen Bank emittiert. Das unterstreicht einmal mehr das Bekenntnis von Boerse Stuttgart Digital zu europäischer Souveränität und institutioneller Krypto-Adoption.

    Durch diese Integration bietet Boerse Stuttgart Digital seinen Kunden ein stabiles und sicheres Instrument für Zahlungen und Abwicklung in Euro, das den regulatorischen und institutionellen Anforderungen europäischer Banken und ihrer Kunden entspricht.

    Für Boerse Stuttgart Digital steht diese Integration zugleich für eine übergeordnete strategische Überzeugung: Stablecoins entwickeln sich zu einer grundlegenden Infrastrukturkomponente der digitalen Finanzwelt in Europa, und ihre breite Etablierung wird maßgeblich von regulierten Finanzinstituten getragen.

    Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group, ergänzt: "Mit dieser Partnerschaft bauen wir unsere Stablecoin-Fähigkeiten deutlich aus. Dabei sind Euro-Stablecoins auch eine Frage strategischer Souveränität. Sie ermöglichen Europa, eine eigene vertrauenswürdige, digitale Marktinfrastruktur aufzubauen, statt auf außereuropäische Alternativen angewiesen zu sein. Ihre Verbreitung wird von regulierten Finanzinstituten und Banken vorangetrieben und kann Vertrauen, Compliance und Resilienz in die Marktinfrastruktur der Zukunft verankern."

    Pressekontakt:

    Boerse Stuttgart Digital
    mailto:press@bsdigital.com
    https://www.bsdigital.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6319829 OTS: Börse Stuttgart







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