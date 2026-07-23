Einigung in Brüssel
EU verhängt neue Russland-Sanktionen
Für Sie zusammengefasst
- EU-Staaten verständigen sich auf Sanktionspaket
- Sanktionspaket gegen russischen Angriffskrieg
- EU-Diplomaten in Brüssel berichteten über Einigung
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Staaten haben sich angesichts des anhaltenden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf ein neues Sanktionspaket verständigt. Das teilten EU-Diplomaten in Brüssel mit./aha/DP/zb
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