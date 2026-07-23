Strategisches Partnerschafts-MOU mit ukrainischem Technologiepark zur Prüfung der Integration von Nodestream

- Harvest hat mit Technopark, einer ukrainischen Technologie- und Forschungsorganisation, ein unverbindliches Memorandum über eine strategische Partnerschaft geschlossen.

- Das MOU hält die Absicht der Parteien fest, die Anpassung, Integration, Erprobung und mögliche Implementierung der für extrem geringe Bandbreiten ausgelegten Nodestream-Plattform des Unternehmens in unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS), bodengebundenen Robotikplattformen (einschließlich Minenabwehr-/Minenräumplattformen) und KI-gestützten Systemen zu prüfen.

- Die geplante Zusammenarbeit soll sich auf die widerstandsfähige Echtzeitübertragung von Video-, Telemetrie- und sonstigen Daten unter Bedingungen elektronischer Kampfführung (EW) und bei stark eingeschränkter Bandbreite (ab 8 kbit/s) sowie auf die Validierung der Leistungsfähigkeit von Nodestream in anspruchsvollen Einsatzumgebungen konzentrieren.

- Das MOU ist unverbindlich, begründet keine finanziellen Verpflichtungen für das Unternehmen und bewirkt keine Übertragung von Technologie. Jede künftige Anpassung, Integration, Erprobung oder Implementierung setzt voraus, dass (i) eine separate verbindliche Vereinbarung geschlossen wird und (ii) das Unternehmen zuvor sämtliche nach den australischen Exportkontroll- und Sanktionsgesetzen erforderlichen Genehmigungen erhält, einschließlich der Genehmigungen gemäß dem Defence Trade Controls Act 2012 (Cth) und der Defence and Strategic Goods List.

- Etwaige im Rahmen des MOU erzielte Validierungsergebnisse könnten die Vermarktung von Nodestream an Verteidigungs- und Regierungskunden in NATO- und AUKUS-Staaten unterstützen.

23. Juli 2026 / IRW-Press / Harvest Technology Group Limited (ASX: HTG) („Harvest“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es mit der öffentlichen Vereinigung „Technopark Flight City 4.0“ („Technopark“), einer nach ukrainischem Recht tätigen Technologie- und Forschungsorganisation, sowie den ihr angeschlossenen Universitäten und Akademien ein Memorandum über eine strategische Partnerschaft und wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit (MOU) geschlossen hat. Das MOU hält die gemeinsame Absicht der Parteien fest, eine mögliche künftige Zusammenarbeit zu prüfen, bei der die wissenschaftlichen und forschungsbezogenen Fähigkeiten von Technopark mit den Protokollen des Unternehmens für eine sichere und bandbreiteneffiziente Datenübertragung kombiniert werden sollen. Ziel ist die Entwicklung von Lösungen, die gegenüber Maßnahmen der elektronischen Kampfführung widerstandsfähig sind.

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