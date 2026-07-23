Stabilus Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 23.07.2026

Mit einer Performance von -8,09 % musste die Stabilus Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Stabilus Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,33 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 14,310€, mit einem Minus von -8,09 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Stabilus ist ein globaler Marktführer in der Bewegungssteuerung mit innovativen Lösungen und starker Marktpräsenz.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Stabilus insgesamt ein Minus von -8,65 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Stabilus Aktie damit um -1,71 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,01 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Stabilus auf -24,34 %.

Während Stabilus deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,46 %. Damit gehört Stabilus heute zu den auffälligeren Werten.

Stabilus Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,71 % 1 Monat -7,01 % 3 Monate -8,65 % 1 Jahr -37,69 %

Informationen zur Stabilus Aktie

Stand: 23.07.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 25 Mio. Stabilus Aktien. Damit ist das Unternehmen 375,44 Mio.EUR € wert.

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Ob die Stabilus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stabilus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.