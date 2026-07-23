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    Inturai veranstaltet heute Investoren-Calls mit Plattform-Demonstrationen

    Inturai veranstaltet heute Investoren-Calls mit Plattform-Demonstrationen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Highlights

     

    -          Das Unternehmen veranstaltet heute eine Reihe von Investoren-Calls, bei denen es seine Plattform für räumliche Intelligenz live vorführen wird: die Erkennung von Anwesenheit, Bewegung, Stürzen und Vitalparametern durch Wände hindurch, ohne Kameras und ohne Wearables.

     

    -          Inturai geht mit einem unterzeichneten dreijährigen Master Services Agreement mit der Talius Group (ASX: TAL), ersten Aufträgen aus dem Verteidigungssektor und mehr als 70.000 adressierbaren Standorten bei bereits vertraglich gebundenen Kunden in die Gespräche.

     

    -          Zu den Telefonkonferenzen gehört eine aktualisierte Investorenpräsentation (Investor Deck), die sich mit der kommerziellen Entwicklung, Pilotprojekten im Verteidigungsbereich und der geplanten Übernahme von DomeCommand befasst.

     

    Vancouver, British Columbia – 23. Juli 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen”) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen heute eine Reihe von Investoren-Calls veranstaltet, bei denen Plattform-Demonstrationen und ein aktualisiertes Investor Deck vorgestellt werden.

     

    Klicken Sie hier, um die Präsentation abzurufen.

     

    Beide Veranstaltungen finden am Donnerstag, dem 23. Juli 2026, statt und behandeln dieselben Themen.

     

    Veranstaltung 1

     

    APAC und Deutschland: Donnerstag, 23. Juli, um 10:00 Uhr CEST

    Anmeldung: Klicken Sie hier, um sich anzumelden.

     

    Veranstaltung 2

     

    Vancouver: Donnerstag, 23. Juli, um 9:00 Uhr PDT

    Toronto: Donnerstag, 23. Juli, um 12:00 Uhr EDT

    Deutschland: Donnerstag, 23. Juli, um 18:00 Uhr CEST

    Anmeldung: Klicken Sie hier, um sich anzumelden.

     

    Die Investoren können die Plattform im Einsatz in der Altenpflege erleben und erhalten einen ersten Einblick in die Übernahme von DomeCommand. Die KI von Inturai liest die bereits in jedem Gebäude vorhandenen Funk- und WLAN-Signale und wandelt sie in operative Erkenntnisse um: Wer ist anwesend, wie bewegen sich die Personen, atmen sie, liegt ein Problem vor? Keine Kameras. Keine Wearables.

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