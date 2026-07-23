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    Hyundai mit deutlichem Gewinnrückgang - China-Geschäft schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • Betriebsgewinn im zweiten Quartal minus 21 Prozent
    • Weltweit Verkäufe minus 4,2 Prozent China minus 32,6
    • Won Abwertung und hohe Kosten verschärfen Branche
    Hyundai mit deutlichem Gewinnrückgang - China-Geschäft schwach
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SEOUL (dpa-AFX) - Südkoreas führender Autohersteller Hyundai Motor hat im zweiten Jahresquartal einen Einbruch seines Betriebsgewinns um 21 Prozent verzeichnet. Wie aus dem aktuellen Geschäftsbericht von Hyundai hervorgeht, erzielte das Unternehmen zwischen April und Juni einen operativen Gewinn von knapp 2,9 Billionen Won (etwa 1,73 Milliarden Euro). Im Vorjahreszeitraum waren es noch 3,6 Billionen Won.

    Insgesamt verkaufte Hyundai im vergangenen Quartal knapp eine Million Fahrzeuge - ein Rückgang von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Am stärksten brachen die Verkäufe auf dem chinesischen Markt ein, wo sie um 32,6 Prozent zurückgingen. Der weltweit größte Automarkt befindet sich derzeit in einer anhaltenden Konsolidierungsphase. Gründe dafür sind unter anderem die schwache Konjunktur sowie das Auslaufen von staatlichen Kaufsubventionen für Elektroautos.

    Hyundai rechnet weiter mit hartem Wettbewerb in der Branche

    Auch in Europa sanken die Verkäufe nach Stückzahlen um 7,2 Prozent. In den USA (+4.1 Prozent), Südamerika (+12.5 Prozent) und Indien (+7.4 Prozent) konnte Hyundai hingegen seine Verkäufe steigern.

    Neben US-Zöllen und steigenden Energiekosten setzt dem Autokonzern auch die Abwertung der südkoreanischen Währung Won zu. Hyundai rechnet auch für die kommenden Monate mit einer unsicheren wirtschaftlichen Lage und einem anhaltend hartem Wettbewerb in der Branche./fkr/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hyundai Motor Aktie

    Die Hyundai Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +75,34 % und einem Kurs von 156,1 auf Nasdaq OTC (19. September 2025, 14:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hyundai Motor Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die Marktkapitalisierung von Hyundai Motor bezifferte sich zuletzt auf 27,09 Mrd..







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