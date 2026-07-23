BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis liege um fünf Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Harry Martin in einer Einschätzung am Donnerstag. Das liege vor allem am Geschäft des Nutzfahrzeug-Herstellers in Nordamerika. Für diese Absatzregion seien die Erwartungen zu hoch gesteckt gewesen./rob/bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 19:41 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 19:41 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 45,78EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Harry Martin

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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