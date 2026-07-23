BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis liege um fünf Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Harry Martin in einer Einschätzung am Donnerstag. Das liege vor allem am Geschäft des Nutzfahrzeug-Herstellers in Nordamerika. Für diese Absatzregion seien die Erwartungen zu hoch gesteckt gewesen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 19:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 19:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 19:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 19:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 45,78EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
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