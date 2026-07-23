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    Fachverlag und Datenbankanbieter Relx legt wie erwartet zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Relx steigert bereinigten Umsatz um sieben Prozent
    • Operativer Gewinn organisch neun Prozent Zuwachs
    • Aktie zog im frühen Handel um drei Prozent an
    Fachverlag und Datenbankanbieter Relx legt wie erwartet zu
    Foto: RELX Group plc

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter Relx profitiert weiter von guten Geschäften mit Angeboten rund um informationsbasierte Analyse- und Entscheidungstools. Der Umsatz sei in den ersten sechs Monaten bereinigt um Währungseffekte und die Folgen von Zu- und Verkäufen um sieben Prozent auf knapp 4,9 Milliarden Pfund (rund 5,7 Mrd Euro) gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in London mit. Beim bereinigten operativen Gewinn habe das organische Wachstum neun Prozent auf 1,7 Milliarden Pfund betragen.

    Umsatz und operatives Ergebnis fielen im Großen und Ganzen so aus, wie Experten es erwartet hatten. Unternehmenschef Erik Engstrom geht davon aus, dass sich die positive Entwicklung fortsetzen dürfte. Die im Stoxx 50 notierte Aktie zog im frühen Handel rund drei Prozent an. Damit konnte das Papier sein Minus im bisherigen Jahresverlauf auf rund 16 Prozent verringern./zb/nas

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    ISIN:GB00B2B0DG97WKN:A0M95J
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RELX Aktie

    Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 5.390 auf Ariva Indikation (23. Juli 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RELX Aktie um +2,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von RELX bezifferte sich zuletzt auf 50,73 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,30GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 50,00GBP was eine Bandbreite von +3,95 %/+73,25 % bedeutet.







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