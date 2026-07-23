AKTIE IM FOKUS
STMicro brechen ein - Umsatzziel unter Erwartungen
- STMicro-Prognose löst Aktienabsturz von 17 Prozent
- Umsatzprognose 3,7 Mrd USD gegen Konsens 3,8 Mrd
- Kurs testete 100-Tage-Linie im Tief bei 48,545
PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine enttäuschende Umsatzprognose von STMicroelectronics für das laufende Quartal hat den Kurs der Aktie am Donnerstag auf steile Talfahrt geschickt.
Das traf am Morgen im frühen Handel auch andere Halbleiter- und Sensorenhersteller wie BE Semiconductor , Infineon und Melexis , deren Kurse deutlich nachgaben.
An der Pariser Börse Euronext sackte der STMicro-Kurs um bis zu 17 Prozent auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai ab. Im Tief von 48,545 testeten die Anteilsscheine die 100-Tage-Linie, einen Indikator für den mittel- bis längerfristigen Trend. Im Juni waren die Aktien noch auf den höchsten Stand seit sechs Jahren gestiegen.
Die Franzosen erwarten im dritten Quartal einen Umsatz von 3,7 Milliarden US-Dollar. Die Konsensschätzung liege bei knapp 3,8 Milliarden Dollar, schrieb Analyst Janardan Menon von der US-Bank Jefferies.
Möglicherweise fahre die Fertigung des iPhone 18 nicht so schnell hoch wie angenommen. Auch das implizite Umsatzziel für das Gesamtjahr bleibe hinter seiner Schätzung zurück. Der Experte fand jedoch überwiegend lobende Worte für die Geschäftszahlen von STMicro./bek/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,26 % und einem Kurs von 66,68 auf Tradegate (23. Juli 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +2,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,54 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 87,93 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -11,22 %/+50,93 % bedeutet.
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Am Tagestief des Freitags hatte Infineon gut 55 Prozent der Ende
März bei 38 Euro begonnenen und in der Spitze bis 88,83 Euro
führenden Rallye korrigiert. Das wirkt, als könne man langsam an
den Rückkauf oder an Zukäufe denken. Aber ist das wirklich eine
gute Idee oder hat die Infineon-Aktie nicht langsam genug
korrigiert, überlegt LYNX:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260720215008-img-4097.jpeg
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Ein starker Abverkauf hier und das bei diesen Aussichten…die Bild Zeitung hat den Tech Crash auch schon entdeckt, evtl ein guten Zeichen?