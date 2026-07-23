STMicro brechen ein - Umsatzziel unter Erwartungen

Das traf am Morgen im frühen Handel auch andere Halbleiter- und Sensorenhersteller wie BE Semiconductor , Infineon und Melexis , deren Kurse deutlich nachgaben.

PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine enttäuschende Umsatzprognose von STMicroelectronics für das laufende Quartal hat den Kurs der Aktie am Donnerstag auf steile Talfahrt geschickt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

An der Pariser Börse Euronext sackte der STMicro-Kurs um bis zu 17 Prozent auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai ab. Im Tief von 48,545 testeten die Anteilsscheine die 100-Tage-Linie, einen Indikator für den mittel- bis längerfristigen Trend. Im Juni waren die Aktien noch auf den höchsten Stand seit sechs Jahren gestiegen.

Die Franzosen erwarten im dritten Quartal einen Umsatz von 3,7 Milliarden US-Dollar. Die Konsensschätzung liege bei knapp 3,8 Milliarden Dollar, schrieb Analyst Janardan Menon von der US-Bank Jefferies.

Möglicherweise fahre die Fertigung des iPhone 18 nicht so schnell hoch wie angenommen. Auch das implizite Umsatzziel für das Gesamtjahr bleibe hinter seiner Schätzung zurück. Der Experte fand jedoch überwiegend lobende Worte für die Geschäftszahlen von STMicro./bek/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,26 % und einem Kurs von 66,68 auf Tradegate (23. Juli 2026, 09:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +2,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,54 %. Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 87,93 Mrd.. Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -11,22 %/+50,93 % bedeutet.



