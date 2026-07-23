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    Zwischen Remote Tower und militärischer Flugsicherung

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    Frequentis baut mit TowerX die digitale Leitstelle der nächsten Generation

    Die Digitalisierung der Flugsicherung geht weit über einzelne Softwarelösungen hinaus. Mit TowerX verfolgt die österreichische Frequentis AG einen Plattformansatz, der Flugdaten, Überwachung, Visualisierung und operative Prozesse innerhalb einer gemeinsamen Architektur zusammenführt. Damit schafft der Konzern die Voraussetzungen für die nächste Generation der Flugverkehrskontrolle.

     

    Moderne zivile und militärische Flugsicherungen stehen gleichermaßen vor der Herausforderung, komplexe Luftverkehrslagen sicher, flexibel und cyberresistent zu steuern. Vor diesem Hintergrund gewinnen digitale Tower-Plattformen an strategischer Bedeutung. Mit TowerX entwickelt Frequentis eine integrierte Architektur, die klassische Kontrolltürme, Remote-Tower-Konzepte und zukünftige Automatisierungslösungen auf einer gemeinsamen technologischen Grundlage vereint. Damit adressiert das Unternehmen nicht nur die Anforderungen ziviler Flughäfen, sondern auch den wachsenden Bedarf an skalierbaren und resilienten Flugsicherungssystemen im Verteidigungsumfeld.

     

    Mit TowerX verfolgt der österreichische Technologiekonzern Frequentis AG (ISIN: ATFREQUENT09; WKN: A2PHG5) einen Ansatz, der über klassische Tower-Modernisierungen hinausgeht. In dessen Mittelpunkt steht eine gemeinsame digitale Plattform, die unterschiedliche Funktionen der Flugverkehrskontrolle in einer einheitlichen Architektur zusammenführt.

     

    Von isolierten Anwendungen zur integrierten Plattform

     

    Über Jahrzehnte hinweg wurden neue Systeme in Kontrolltürmen häufig schrittweise ergänzt. Flugplandaten, Wetterinformationen, Kamerasysteme oder Vorfeldmanagement liefen oftmals auf separaten technischen Plattformen und wurden unabhängig voneinander betrieben. Das führte zu komplexen IT-Landschaften mit zahlreichen Schnittstellen, unterschiedlichen Softwareständen und erhöhtem Wartungsaufwand.

     

    TowerX verfolgt einen anderen Ansatz. Die Plattform basiert auf einer serviceorientierten Architektur, bei der einzelne Funktionen als miteinander vernetzte Dienste bereitgestellt werden. Dadurch können Informationen zwischen den verschiedenen Anwendungen automatisiert ausgetauscht werden, ohne dass redundante Dateneingaben oder manuelle Abstimmungen erforderlich sind. Für Fluglotsen entsteht daraus ein einheitliches Arbeitsumfeld, während die Betreiber von Flugsicherungsinfrastrukturen von einer konsolidierten technischen Plattform profitieren.

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