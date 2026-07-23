JPMORGAN stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. "Solide" lautet das Fazit von Delphine Lee in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der operative Nettogewinn liege ein Prozent über der Konsensschätzung. Vor allem Gebühren und Provisionseinnahmen hätten hierzu beigetragen sowie sonstige Einnahmen. Die Kosten der italienischen Großbank deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:51 / BST
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Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,79 % und einem Kurs von 81,56EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 93
Kursziel alt: 93
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 93
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