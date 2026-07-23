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    AKTIEN IM FOKUS

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    Daimler Truck und Traton gefragt dank neuer Zielsetzungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Daimler Truck steigt nach US-Zollanerkennung
    • Traton erreicht Rekordhoch und hebt Prognose
    • Analysten erwarten Margenanstieg bis 2027
    AKTIEN IM FOKUS - Daimler Truck und Traton gefragt dank neuer Zielsetzungen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Anspruchsvollere Zielsetzungen kommen am Donnerstag bei den Anlegern deutscher Nutzfahrzeugkonzerne hervorragend an. Fortschritte im US-Geschäft ließen die Titel von Daimler Truck im Dax im frühen Handel um bis zu vier Prozent steigen nach einem erhöhten Ausblick, der mit einer Anerkennung von US-Zollvorteilen in Verbindung stand. Die Titel erreichten ihren höchsten Stand seit April 2024 und näherten sich damit dem damals aufgestellten Rekord. Zuletzt gewann der Kurs 2,8 Prozent.

    Noch etwas getoppt wurde dies von einem Anstieg um bis zu sieben Prozent beim MDax-Mitglied Traton , dessen Kurs bereits jetzt ein Rekordhoch erreichte. Auch die VW-Tochter wird für das Gesamtjahr etwas optimistischer, indem sie beim Absatz und Umsatz nur noch im schlechtesten Fall von einer Stagnation ausgeht. Traton hatte auch Zahlen vorgelegt, doch die Eckdaten dazu waren schon bekannt. Traton gewannen zuletzt dann noch 5,2 Prozent an Wert.

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    Laut dem JPMorgan-Fachmann Jose Asumendi verbessert Traton in puncto Profitabilität seine Effizienz. Daimler Truck hatte derweil eine Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen durch das US-Handelsministerium mitgeteilt, was laut dem RBC-Analysten Nick Housden Vorteile bei den Zollregelungen mit sich bringt. Housden sprach daher von steigenden Absatzerwartungen in Nordamerika. Michael Aspinall von Jefferies lobte dort auch die Margenperspektive mit einem von ihm erwarteten Anstieg bis ins Jahr 2027./tih/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 72,84 auf Tradegate (23. Juli 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -1,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,07 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +23,32 %/+79,50 % bedeutet.





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