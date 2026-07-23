Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 23.07. - TecDAX schwach -1,27 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht bei 24.975,89 PKT und verliert bisher -0,68 %.
Top-Werte: Daimler Truck Holding +2,25 %, BASF +1,48 %, Brenntag +1,10 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -4,26 %, Scout24 -3,11 %, Symrise -2,56 %
Der MDAX steht bei 31.883,66 PKT und verliert bisher -0,28 %.
Top-Werte: TRATON +6,41 %, Evonik Industries +1,92 %, HENSOLDT +1,64 %
Flop-Werte: AUTO1 Group -4,09 %, Sartorius Vz. -4,07 %, flatexDEGIRO -3,30 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.744,61 PKT und fällt um -1,27 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +3,33 %, Verbio +2,96 %, HENSOLDT +1,64 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -4,26 %, Sartorius Vz. -4,07 %, Carl Zeiss Meditec -2,47 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:19) bei 6.269,99 PKT und fällt um -0,63 %.
Top-Werte: argenx +4,73 %, ENI +2,01 %, TotalEnergies +1,77 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -4,26 %, UniCredit -3,00 %, SAFRAN -2,37 %
Der ATX bewegt sich bei 6.510,34 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: Lenzing +1,45 %, OMV +1,42 %, STRABAG +1,04 %
Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -4,93 %, voestalpine -1,61 %, DO & CO -1,22 %
Der SMI bewegt sich bei 14.172,16 PKT und fällt um -0,94 %.
Top-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert +1,30 %, Partners Group Holding +0,86 %, Logitech International +0,52 %
Flop-Werte: Givaudan -5,70 %, Nestle -5,52 %, CIE Financiere Richemont -1,66 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.363,39 PKT und fällt um -0,86 %.
Top-Werte: Thales +3,15 %, TotalEnergies +1,77 %, Dassault Systemes +1,03 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -13,34 %, Eurofins Scientific -5,31 %, SAFRAN -2,37 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:46:25) bei 3.171,89 PKT und fällt um -0,41 %.
Top-Werte: Volvo Registered (B) +0,41 %, Alfa Laval +0,35 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,05 %
Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -2,27 %, Getinge (B) -1,47 %, Essity Registered (B) -1,40 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.245,00 PKT und fällt um -0,56 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,49 %, Piraeus Port Authority +0,45 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,25 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -3,42 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,78 %, Coca-Cola HBC -1,29 %
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