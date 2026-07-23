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    Totalenergies verdient dank gestiegener Ölpreise deutlich mehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Totalenergies steigert Quartalsgewinn wegen Irankrieg
    • Zwischendividende steigt um 5,9 Prozent auf 0,90 Euro
    • Aktienrückkäufe bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar geplant
    Totalenergies verdient dank gestiegener Ölpreise deutlich mehr
    Foto: Bjoern Wylezich - stock.adobe.com

    PARIS (dpa-AFX) - Der französische Ölkonzern Totalenergies hat im zweiten Quartal wegen der durch den Iran-Krieg kräftig gestiegenen Ölpreise deutlich mehr verdient. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren. So plant der Konzern eine gegenüber dem Vorjahr um 5,9 Prozent höhere zweite Zwischendividende von 0,90 Euro je Aktie, wie der Konzern am Donnerstag in Paris mitteile. Zudem sollen im dritten Quartal wie zuletzt Aktien von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar zurückgekauft werden. Die Aktie legte im frühen Handel um mehr als zwei Prozent zu.

    Im zweiten Quartal stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn gegenüber dem Vorquartal um 12 Prozent auf 6,0 Milliarden US-Dollar (rund 5,3 Mrd Euro). Branchenexperten hatten hier einen Tick mehr erwartet. Der operative freie Barmittelfluss stieg um 14 Prozent auf 9,8 Milliarden Dollar./err/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

    Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 76,09 auf Tradegate (23. Juli 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +9,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 174,09 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +2,38 %/+22,06 % bedeutet.





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