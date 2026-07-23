Nestle mit deutlichen Verlusten nach Zahlen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktien von Nestle sind am Donnerstag im frühen Handel deutlich gefallen. Der sonst wenig volatile Wert brach um 6,4 Prozent ein. Damit beendete die Aktie ihre jüngste Aufwärtsbewegung, die zuletzt neue Jahreshochs gebracht hatte. Der Rücksetzer beförderte den Wert wieder an den oberen Rand der Seitwärtsspanne von rund 75 bis 80 Franken, in der sich der Kurs im Frühjahr bewegt hatte und aus der er erst gegen Ende Juni ausgebrochen war.

Als möglichen Wermutstropfen machten Analysten die Profitabilität aus. So wiesen die Experten der UBS auf einen Sondereffekt hin, der zur Verbesserung der operativen Marge beigetragen haben: Änderungen im Zusammenhang mit einem Pensionsplan steuerten nämlich 30 Basispunkte bei. Ohne diesen Effekt wäre die Marge also insgesamt um 40 Basispunkte gesunken.