CHINT und Octopus Energy unterzeichnen strategische Kooperationsvereinbarungen, um den Ausbau sauberer Energien und Innovationen im digitalen Energiesektor zu beschleunigen

Die Partnerschaft spiegelt das gemeinsame Bestreben beider Unternehmen wider, die globale Energiewende durch technologische Innovation, hochwertige Infrastruktur für saubere Energien sowie intelligentere Energiesysteme voranzutreiben.

LONDON, 23. Juli 2026 /PRNewswire/ -- CHINT und Octopus Energy gaben die Unterzeichnung von zwei Kooperationsvereinbarungen (Memoranda of Cooperation, MoCs) bekannt, die einen strategischen Rahmen für den Ausbau der Zusammenarbeit bei der Infrastruktur für erneuerbare Energien sowie bei Lösungen für virtuelle Kraftwerke (Virtual Power Plant, VPP) schaffen.

Bereitstellung integrierter Lösungen für Projekte im Bereich erneuerbarer Energien

Im Rahmen der ersten Kooperationsvereinbarung werden Astronergy Europe GmbH, CHINT Power Systems Poland Sp. z o.o. sowie CHINT Solar Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Octopus Energy bei Projekten im Bereich erneuerbarer Energien zusammenarbeiten. Die Vereinbarung schafft einen Rahmen, in dem CHINT ein umfassendes Portfolio an Ausrüstung für erneuerbare Energien bereitstellen wird, darunter Photovoltaikmodule (PV-Module), Wechselrichter, Batteriespeichersysteme (BESS), Transformatoren, intelligente Stromzähler, Kabel sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge (EV). Vorbehaltlich projektspezifischer Vereinbarungen wird CHINT zudem EPC-Dienstleistungen (Engineering, Procurement and Construction) erbringen, um die Entwicklung und Umsetzung von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien zu unterstützen.

Durch die Verbindung der integrierten Fertigungs- und Engineering-Kompetenzen von CHINT mit dem Fachwissen von Octopus Energy bei der Entwicklung von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien sowie bei Energiedienstleistungen wollen die Unternehmen effiziente, zuverlässige und skalierbare saubere Energielösungen für künftige Projekte bereitstellen.

Förderung von Innovationen im Bereich virtueller Kraftwerke in China

Im Rahmen einer zweiten Kooperationsvereinbarung vereinbarten Chint Anneng Digital Power (Zhejiang) Co., Ltd. und Octopus Energy Group Limited, Möglichkeiten einer umfassenden Zusammenarbeit im Bereich virtueller Kraftwerke (VPP) auf dem Markt in Festlandchina auszuloten.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Bewertung von Potenzialen bei der Bündelung dezentraler Energieressourcen, beim Lastmanagement, beim intelligenten Energiemanagement sowie bei weiteren digitalen Energieanwendungen. Auf der Grundlage der fundierten Kenntnisse von CHINT Anneng über den chinesischen Energiemarkt sowie der internationalen Expertise von Octopus Energy im Bereich intelligenter Energietechnologien und beim Betrieb virtueller Kraftwerke (VPP) werden die Unternehmen gemeinsam Möglichkeiten für innovative Geschäftsmodelle sowie Pilotprojekte ausloten, die den Aufbau eines flexibleren, stärker digitalisierten und widerstandsfähigeren Stromsystems unterstützen.