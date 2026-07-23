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    ROUNDUP/Neue Zollregeln und Absatzoptimismus

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    Daimler Truck hebt Prognosen an

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Zoll anerkennt Wertschöpfung, Prognose steigt
    • Umsatz und bereinigtes Ebit im zweiten Quartal
    • Aktie klettert, Ebit 3,6–4,1 Mrd, Umsatz 43–47 Mrd
    ROUNDUP/Neue Zollregeln und Absatzoptimismus - Daimler Truck hebt Prognosen an
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeug-Hersteller Daimler Truck hat dank Fortschritten im US-Geschäft seine Jahresprognose erhöht. "Das US-Handelsministerium habe den Antrag auf Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen mit Wirkung zum 1. November 2025 genehmigt", teilte das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Neben dieser für den Konzern positiven Zoll-Entscheidung rechnet Daimler Truck jetzt in Nordamerika auch mit einem etwas besseren Absatz.

    Auf das zweite Quartal hatte die Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen keine Auswirkungen. In den drei Monaten gingen sowohl der Umsatz als auch der operative Gewinn des im Dax notierten Konzerns erneut zurück.

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    An der Börse kam vor allem der neue Ausblick gut an, aber auch für das zweite Quartal gab es durchaus Lob. Die Aktien gewann am Donnerstagvormittag als Favorit im Dax gut 4 Prozent auf 45,88 Euro, womit das Plus 2026 nun bei rund 23 Prozent liegt. Mit dem Kursanstieg versucht das Papiere nun auch den Ausbruch über den Bereich um die 45 Euro, an dem sie seit Anfang vergangenen Jahres mehrfach gescheitert war.

    Branchenexperte Michael Aspinall vom Investmenthaus Jefferies sprach von starken Resultaten und verwies insbesondere auf die bereinigte Umsatzrendite in Nordamerika. Die habe 8,4 Prozent erreicht, obwohl der Verkauf von um die 2.000 Fahrzeugen sich wegen Zulieferverzögerungen vom zweiten ins drittel Quartal verschoben habe. Ohne diesen Effekte hätte die Marge wohl sogar rund 9 Prozent erreicht. Aspinall rechnet mit einer weiter guten Entwicklung: 2027 dürfte Daimler Truck in Nordamerika wachsen und dabei vom Marktwachstum sowie günstigen Abgasregeln profitieren.

    Der erhöhten Prognose zufolge soll der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im laufenden Jahr zwischen 3,6 und 4,1 Milliarden Euro liegen. Damit wurde die Spanne um jeweils 400 Millionen erhöht. Beim operativen Gewinn liegt das Mittel der neuen Zielspanne über der durchschnittlichen Prognose der Analysten.

    Beim Umsatz im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen - wurde die Zielspanne um jeweils eine Milliarde Euro auf 43 bis 47 Milliarden Euro angehoben. Hier liegt die Mitte der neuen Spanne leicht unter der Durchschnittsprognose der Experten. 2025 hatte Daimler Truck im Industriegeschäft knapp 46 Milliarden Euro umgesetzt und dabei operativ 3,8 Milliarden Euro verdient.

    Im zweiten Quartal fiel der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) laut vorläufiger Zahlen um ein Viertel auf 838 Millionen Euro. Der Rückgang fiel damit deutlich höher aus, als Analysten es erwartet hatten. Zudem verfehlte der Umsatz im Industriegeschäft mit 11,4 Milliarden Euro nach 11,8 Milliarden Euro im zweiten Quartal des Vorjahres die Erwartungen der Experten.

    Neben den Zielspannen für den Erlös im Industriegeschäft und den operativen Gewinn wurden auch die Prognosen für die bereinigte Umsatzrendite und den Zufluss an Finanzmitteln erhöht. Die vollständigen Quartalsergebnisse will Daimler Truck wie geplant am 7. August veröffentlichen./zb/mis/nas

    Daimler Truck Holding

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 25.003 auf Ariva Indikation (23. Juli 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +8,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 37,70 Mrd..

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -19,04 %/+18,16 % bedeutet.





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