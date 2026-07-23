Jefferies belässt Tesla auf 'Hold' - Ziel 400 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,11 % und einem Kurs von 311,0 auf Tradegate (23. Juli 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -10,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Bil..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 437,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +24,15 %/+61,24 % bedeutet.