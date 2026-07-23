ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Tesla auf 'Hold' - Ziel 400 Dollar
- Jefferies belässt Tesla auf Hold mit Kursziel 400
- Tesla verfehlte steigende Erwartungen deutlich
- Operatives Ergebnis Ebit rund 70 Prozent unter Konsens
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Steigende Erwartungen habe der Hersteller von Elektrofahrzeugen deutlich verfehlt, schrieb Philippe Houchois in einer Einschätzung am Donnerstag. So liege das operative Ergebnis (Ebit) um rund 70 Prozent unter der Konsensschätzung. Das Verfehlen sei gleichermaßen dem Bruttogewinn im Auto- und Batteriegeschäft sowie den Ausgaben für Forschung und Entwicklung geschuldet./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 20:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 20:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,11 % und einem Kurs von 311,0 auf Tradegate (23. Juli 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -10,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 437,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +24,15 %/+61,24 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 400 US-Dollar
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Tesla ist halt nicht schlechter, aber auch nicht besser als die anderen Hersteller. Warum da immer noch ein Bewertungsaufschlag bezahlt wird?
FSD14.3 bremst auf der linken Highwayspur von 110 auf 22
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