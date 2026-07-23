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    Besonders beachtet!

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    TRATON Aktie schießt durch die Decke - 23.07.2026

    Am 23.07.2026 ist die TRATON Aktie, bisher, um +7,23 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TRATON Aktie.

    Besonders beachtet! - TRATON Aktie schießt durch die Decke - 23.07.2026
    Foto: TRATON GROUP

    TRATON SE ist ein führender Nutzfahrzeughersteller mit Marken wie MAN und Scania. Sie bieten Lkw und Busse an und sind global stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Daimler Truck und Volvo Group. TRATON punktet mit Innovation und Nachhaltigkeit.

    TRATON Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.07.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +7,23 % konnte die TRATON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TRATON Aktie. Nach einem Plus von +0,77 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 39,13. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die TRATON Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TRATON Aktie damit um +10,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,86 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TRATON eine positive Entwicklung von +28,98 % erlebt.

    Während TRATON heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,21 %. Damit gehört TRATON heute zu den auffälligeren Werten.

    TRATON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,56 %
    1 Monat +20,86 %
    3 Monate +23,54 %
    1 Jahr +29,78 %
    Stand: 23.07.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur TRATON Aktie

    Es gibt 500 Mio. TRATON Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,60 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die TRATON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TRATON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TRATON

    +8,33 %
    +10,18 %
    +21,70 %
    +24,69 %
    +29,16 %
    +92,00 %
    +38,57 %
    +25,46 %
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