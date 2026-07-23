TRATON Aktie schießt durch die Decke - 23.07.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +7,23 % konnte die TRATON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TRATON Aktie. Nach einem Plus von +0,77 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 39,13€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

TRATON SE ist ein führender Nutzfahrzeughersteller mit Marken wie MAN und Scania. Sie bieten Lkw und Busse an und sind global stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Daimler Truck und Volvo Group. TRATON punktet mit Innovation und Nachhaltigkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die TRATON Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die TRATON Aktie damit um +10,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,86 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TRATON eine positive Entwicklung von +28,98 % erlebt.

Während TRATON heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,21 %. Damit gehört TRATON heute zu den auffälligeren Werten.

TRATON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,56 % 1 Monat +20,86 % 3 Monate +23,54 % 1 Jahr +29,78 %

Informationen zur TRATON Aktie

Stand: 23.07.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 500 Mio. TRATON Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,60 Mrd.EUR € wert.

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Anspruchsvollere Zielsetzungen kommen am Donnerstag bei den Anlegern deutscher Nutzfahrzeugkonzerne hervorragend an. Fortschritte im US-Geschäft ließen die Titel von Daimler Truck im Dax im frühen Handel um bis zu vier Prozent steigen nach einem …

TRATON Aktie jetzt kaufen?

Ob die TRATON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TRATON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.