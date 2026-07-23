Bundesverfassungsgericht
Kein 'Tempolimit' für Gesetzgebung
Für Sie zusammengefasst
- Bundesverfassungsgericht verwirft Heilmanns Klage
- Verfassung setzt Grenze für Beschleunigung von Gesetzen
- Vorsitzende Richterin Kaufhold betont kein Tempolimit
Foto: Siarhei - 356130783
KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Im Streit um ein verfassungsrechtliches "Tempolimit" für Gesetzgebungsverfahren hat das Bundesverfassungsgericht eine Klage des ehemaligen CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann verworfen. "Die Verfassung setzt der Beschleunigung von Gesetzgebungsverfahren eine Grenze, aber nicht im Sinne eines bezifferten Tempolimits", sagte die Vorsitzende Richterin, Ann-Katrin Kaufhold, in Karlsruhe./jml/kre/DP/mis
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