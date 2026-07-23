Top-Produkt des Geschäftsbereichs „Engines & Nacelles“ unter der Lupe

Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) gliedert sein Geschäft in drei Segmente: Aerostructures, Cabin Interiors und Engines & Nacelles. Während Cabin Interiors umsatzstärkstes Segment ist, sticht Engines & Nacelles durch die höchste Profitabilität innerhalb des Konzerns hervor.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Bereich einen Umsatz von 180,2 Millionen Euro nach 157,6 Millionen Euro im Vorjahr (+14,3 Prozent). Das operative Ergebnis (EBIT) stieg im gleichen Zeitraum von 19,1 auf 21,8 Millionen Euro (+14,1 Prozent). Damit kam Engines & Nacelles auf eine EBIT-Marge von 12,1 Prozent – die höchste aller drei FACC-Segmente, obwohl der Bereich umsatzseitig das kleinste Segment des Konzerns bleibt. Auch im ersten Quartal 2026 blieb Engines & Nacelles das margenstärkste Segment des Konzerns. Der Umsatz erhöhte sich leicht auf 44,1 Millionen Euro (Q1 2025: 43,8 Millionen Euro). Das EBIT ging zwar von 6,3 auf 4,8 Millionen Euro zurück, dennoch lag die EBIT-Marge mit 10,8 Prozent weiterhin auf einem im Konzernvergleich hohen Niveau.

Translating Sleeves als zentrales Produkt

Innerhalb des Segments zählen sogenannte Translating Sleeves, die beweglichen Schubumkehrgehäuse moderner Triebwerke, zu den bedeutendsten Produktgruppen. FACC entwickelt und fertigt diese Bauteile am Kompetenzzentrum in Reichersberg, wo sie in einem hochautomatisierten Fertigungsprozess aus Faserverbundwerkstoffen hergestellt werden. Die Zusammenarbeit mit dem US-Triebwerkshersteller Collins Aerospace in diesem Produktbereich reicht bis ins Jahr 2005 zurück und wurde seither mehrfach verlängert.

Eine Translating Sleeve ist der äußere, bewegliche Teil der Triebwerksverkleidung. Im Reiseflug bildet sie eine glatte, aerodynamische Außenhaut und verdeckt darunterliegende Leitschaufeln, sogenannte Cascade-Elemente. Nach der Landung fährt die Sleeve mechanisch nach hinten und gibt diese Öffnungen frei. Gleichzeitig schließen innen liegende Klappen den regulären Luftstrom im Bypass-Kanal des Triebwerks. Die dadurch umgeleitete Luft strömt durch die freigelegten Leitschaufeln schräg nach vorne aus und erzeugt so Schubumkehr, die das Flugzeug nach der Landung zusätzlich zu den Radbremsen abbremst.

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