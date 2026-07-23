🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFACC AktievorwärtsNachrichten zu FACC

    FACC

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Top-Produkt des Geschäftsbereichs „Engines & Nacelles“ unter der Lupe

    Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) gliedert sein Geschäft in drei Segmente: Aerostructures, Cabin Interiors und Engines & Nacelles. Während Cabin Interiors umsatzstärkstes Segment ist, sticht Engines & Nacelles durch die höchste Profitabilität innerhalb des Konzerns hervor.

     

    Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Bereich einen Umsatz von 180,2 Millionen Euro nach 157,6 Millionen Euro im Vorjahr (+14,3 Prozent). Das operative Ergebnis (EBIT) stieg im gleichen Zeitraum von 19,1 auf 21,8 Millionen Euro (+14,1 Prozent). Damit kam Engines & Nacelles auf eine EBIT-Marge von 12,1 Prozent – die höchste aller drei FACC-Segmente, obwohl der Bereich umsatzseitig das kleinste Segment des Konzerns bleibt. Auch im ersten Quartal 2026 blieb Engines & Nacelles das margenstärkste Segment des Konzerns. Der Umsatz erhöhte sich leicht auf 44,1 Millionen Euro (Q1 2025: 43,8 Millionen Euro). Das EBIT ging zwar von 6,3 auf 4,8 Millionen Euro zurück, dennoch lag die EBIT-Marge mit 10,8 Prozent weiterhin auf einem im Konzernvergleich hohen Niveau.

     

    Translating Sleeves als zentrales Produkt

     

    Innerhalb des Segments zählen sogenannte Translating Sleeves, die beweglichen Schubumkehrgehäuse moderner Triebwerke, zu den bedeutendsten Produktgruppen. FACC entwickelt und fertigt diese Bauteile am Kompetenzzentrum in Reichersberg, wo sie in einem hochautomatisierten Fertigungsprozess aus Faserverbundwerkstoffen hergestellt werden. Die Zusammenarbeit mit dem US-Triebwerkshersteller Collins Aerospace in diesem Produktbereich reicht bis ins Jahr 2005 zurück und wurde seither mehrfach verlängert.

     

    Eine Translating Sleeve ist der äußere, bewegliche Teil der Triebwerksverkleidung. Im Reiseflug bildet sie eine glatte, aerodynamische Außenhaut und verdeckt darunterliegende Leitschaufeln, sogenannte Cascade-Elemente. Nach der Landung fährt die Sleeve mechanisch nach hinten und gibt diese Öffnungen frei. Gleichzeitig schließen innen liegende Klappen den regulären Luftstrom im Bypass-Kanal des Triebwerks. Die dadurch umgeleitete Luft strömt durch die freigelegten Leitschaufeln schräg nach vorne aus und erzeugt so Schubumkehr, die das Flugzeug nach der Landung zusätzlich zu den Radbremsen abbremst.

    Seite 1 von 5 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    FACC Top-Produkt des Geschäftsbereichs „Engines & Nacelles“ unter der Lupe Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) gliedert sein Geschäft in drei Segmente: Aerostructures, Cabin Interiors und Engines & Nacelles. Während Cabin Interiors umsatzstärkstes Segment ist, sticht Engines & Nacelles …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     