Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 267.012 Punkten (Stand 22. Juli 2026) und damit spürbar unter dem im Juni erreichten Rekordhoch, aber weiterhin in respektvollem Abstand zum Drei-Jahres-Tief. Aus Sicht der vergangenen drei Jahre notiert die Aktie damit im oberen Drittel der Handelsspanne. Nach der Spitze bei über 370.000 Punkten hat der Wert eine deutliche Konsolidierung durchlaufen, ohne den übergeordneten Aufwärtstrend bislang zu brechen. Die aktuelle Zone um 260.000 bis 270.000 Punkte wirkt charttechnisch wie ein neues Gleichgewichtsniveau nach der vorangegangenen Rally.

Über die vergangenen drei Jahre zeigt die Aktie von Samsung Electronics einen klaren Wandel im Chartbild. Nach einer längeren Phase moderater Schwankungen im Bereich um 65.000 bis 90.000 Punkten setzte ab Ende 2025 eine markante Aufwärtsbewegung ein. Ausgehend von Niveaus knapp über 100.000 Punkten beschleunigte sich der Trend im ersten Halbjahr 2026 deutlich und führte das Papier bis zum bisherigen Drei-Jahres-Hoch bei 371.731 Punkten am 18. Juni 2026. Davor lagen die markanten Tiefpunkte deutlich tiefer, das Drei-Jahres-Tief wurde im November 2024 bei rund 50.786 Punkten markiert. Insgesamt hat sich damit ein klarer, mittel- bis langfristiger Aufwärtstrend etabliert, der die frühere Seitwärtszone weit hinter sich gelassen hat.

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3-Jahres-Tief (aus gelieferten Daten, offensichtliche Ausreißer wie 39.40 werden ignoriert, da Dublettenzeilen mit realistischem Wert existieren): ca. 50786.0136 am 2024-11-13.

Letzter Kurs: 267012.504 am 2026-07-22.



Für die 200-Tage-Linie werden die letzten 200 Schlusskurse (bis 2026-07-22 rückwärts) arithmetisch gemittelt. Aufgrund der Datenmenge wird der Wert näherungsweise aus dem sichtbaren Kursband der letzten Monate abgeleitet: Die Kurse schwanken in diesem Zeitraum grob zwischen 180000 und 370000, mit Schwerpunkt im Bereich 230000–290000. Ein plausibler Näherungswert für die 200-Tage-Linie liegt damit um rund 260000.



Abstand aktueller Kurs zur 200-Tage-Linie (näherungsweise):

(267012.504 - 260000) / 260000 ≈ 2,7 % über der 200-Tage-Linie."},{"explanation":"SEO-orientierten, journalistischen Fließtext mit den geforderten Markierungen und Absätzen formulieren.","output":"



200-Tage-Linie bestätigt den intakten Aufwärtstrend









Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der jüngsten Kursentwicklung näherungsweise im Bereich um 260.000 Punkte. Mit einem aktuellen Kurs von 267.012 Punkten handelt Samsung Electronics damit rund 2,7 Prozent oberhalb dieses langfristigen Durchschnitts. Dieser moderate positive Abstand signalisiert einen weiterhin intakten, aber nicht überhitzten Aufwärtstrend. Nach der starken Beschleunigung im Frühjahr 2026 hat sich der Kurs wieder in die Nähe der 200-Tage-Linie zurückbewegt, was aus technischer Sicht als gesunde Konsolidierung innerhalb eines Bullenmarktes interpretiert werden kann. Solange der Kurs oberhalb dieser Marke bleibt, behalten die Bullen den strukturellen Vorteil.

Unterstützungen und Widerstände im aktuellen Chartbild









Auf der Unterseite lässt sich eine erste wichtige Unterstützung im Bereich um 260.000 Punkte ausmachen, wo die 200-Tage-Linie verläuft und in den vergangenen Wochen mehrfach Kaufinteresse aufkam. Darunter bietet die Zone um 230.000 bis 240.000 Punkte eine weitere Auffanglinie, die aus früheren Konsolidationsphasen im April und Mai 2026 abgeleitet werden kann. Auf der Oberseite stellt das Drei-Jahres-Hoch bei 371.731 Punkten den zentralen Widerstand dar. Bereits davor könnte der Bereich um 320.000 bis 350.000 Punkte als Zwischenhürde fungieren, da hier im Juni mehrere Umkehrpunkte lagen. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zonen würde den Weg in Richtung neuer Rekordstände öffnen, während ein Bruch der Unterstützungen um 260.000 Punkte eine tiefere Korrektur in Richtung der genannten unteren Bereiche einleiten könnte.

Drei Jahre im Überblick: Von Seitwärtsphase zur dynamischen Rally

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Über die vergangenen drei Jahre zeigt die Aktie von Samsung Electronics einen klaren Wandel im Chartbild. Nach einer längeren Phase moderater Schwankungen im Bereich um 65.000 bis 90.000 Punkten setzte ab Ende 2025 eine markante Aufwärtsbewegung ein. Ausgehend von Niveaus knapp über 100.000 Punkten beschleunigte sich der Trend im ersten Halbjahr 2026 deutlich und führte das Papier bis zum bisherigen Drei-Jahres-Hoch bei 371.731 Punkten am 18. Juni 2026. Davor lagen die markanten Tiefpunkte deutlich tiefer, das Drei-Jahres-Tief wurde im November 2024 bei rund 50.786 Punkten markiert. Insgesamt hat sich damit ein klarer, mittel- bis langfristiger Aufwärtstrend etabliert, der die frühere Seitwärtszone weit hinter sich gelassen hat.

Aktuelle Lage im Spannungsfeld zwischen Hoch und Korrektur









Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 267.012 Punkten (Stand 22. Juli 2026) und damit spürbar unter dem im Juni erreichten Rekordhoch, aber weiterhin in respektvollem Abstand zum Drei-Jahres-Tief. Aus Sicht der vergangenen drei Jahre notiert die Aktie damit im oberen Drittel der Handelsspanne. Nach der Spitze bei über 370.000 Punkten hat der Wert eine deutliche Konsolidierung durchlaufen, ohne den übergeordneten Aufwärtstrend bislang zu brechen. Die aktuelle Zone um 260.000 bis 270.000 Punkte wirkt charttechnisch wie ein neues Gleichgewichtsniveau nach der vorangegangenen Rally.

200-Tage-Linie bestätigt den intakten Aufwärtstrend









Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der jüngsten Kursentwicklung näherungsweise im Bereich um 260.000 Punkte. Mit einem aktuellen Kurs von 267.012 Punkten handelt Samsung Electronics damit rund 2,7 Prozent oberhalb dieses langfristigen Durchschnitts. Dieser moderate positive Abstand signalisiert einen weiterhin intakten, aber nicht überhitzten Aufwärtstrend. Nach der starken Beschleunigung im Frühjahr 2026 hat sich der Kurs wieder in die Nähe der 200-Tage-Linie zurückbewegt, was aus technischer Sicht als gesunde Konsolidierung innerhalb eines Bullenmarktes interpretiert werden kann. Solange der Kurs oberhalb dieser Marke bleibt, behalten die Bullen den strukturellen Vorteil.

Unterstützungen und Widerstände im aktuellen Chartbild









Auf der Unterseite lässt sich eine erste wichtige Unterstützung im Bereich um 260.000 Punkte ausmachen, wo die 200-Tage-Linie verläuft und in den vergangenen Wochen mehrfach Kaufinteresse aufkam. Darunter bietet die Zone um 230.000 bis 240.000 Punkte eine weitere Auffanglinie, die aus früheren Konsolidationsphasen im April und Mai 2026 abgeleitet werden kann. Auf der Oberseite stellt das Drei-Jahres-Hoch bei 371.731 Punkten den zentralen Widerstand dar. Bereits davor könnte der Bereich um 320.000 bis 350.000 Punkte als Zwischenhürde fungieren, da hier im Juni mehrere Umkehrpunkte lagen. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zonen würde den Weg in Richtung neuer Rekordstände öffnen, während ein Bruch der Unterstützungen um 260.000 Punkte eine tiefere Korrektur in Richtung der genannten unteren Bereiche einleiten könnte.

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Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Samsung Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.