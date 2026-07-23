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    Mehr Gewinn, mehr Dividende

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    Dieser Ölkonzern verdient Milliarden, während die Energiemärkte brennen

    68 Prozent mehr Gewinn, höhere Dividende, neue Aktienrückkäufe: Der französische Ölkonzern TotalEnergies nutzt den Iran-Schock als Milliardenhebel.

    Für Sie zusammengefasst
    • Nettogewinn klettert um 68 Prozent auf 6,03 Mrd
    • Aktienrückkäufe bis 1,5 Mrd und Dividende 0,90 €
    • Raffinerie- und Chemieergebnis steigt um 362 Prozent
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Mehr Gewinn, mehr Dividende - Dieser Ölkonzern verdient Milliarden, während die Energiemärkte brennen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TotalEnergies hat im zweiten Quartal massiv vom Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs profitiert. Der bereinigte Nettogewinn des französischen Energiekonzerns sprang im Jahresvergleich um 68 Prozent auf 6,03 Milliarden US-Dollar und lag damit etwa im Rahmen der Analystenerwartungen. Es war das beste Quartal seit fast drei Jahren. Die Aktie reagierte positiv auf die Zahlen und legte im frühen Handel deutlich zu, gestützt von dem Gewinnsprung, der höheren Dividende und dem fortgesetzten Aktienrückkauf.

    Der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran sowie Störungen in der Straße von Hormus brachten die globalen Lieferketten durcheinander und verknappten das Angebot an Rohöl und Kraftstoffen. Der Brent-Preis lag im Quartal im Schnitt bei rund 97 US-Dollar je Barrel und damit deutlich über dem Vorjahresniveau. Besonders stark schlug sich das im Raffinerie- und Chemiegeschäft nieder: Dort sprang das Ergebnis um 362 Prozent auf 1,8 Milliarden US-Dollar. Auch die Sparte Exploration und Produktion legte kräftig zu und erzielte ein Ergebnis von 3,2 Milliarden US-Dollar.

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    Vorstandschef Patrick Pouyanné verwies auf die Stärke des breit aufgestellten Geschäftsmodells. "In einem von hohen Preisen geprägten Umfeld im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt nutzt TotalEnergies sein integriertes Geschäftsmodell und die Diversifizierung seines Portfolios", erklärte er. Der Konzern profitierte damit nicht nur von der Förderung, sondern auch vom Handel und der Verarbeitung knapper Energieprodukte.

    Schwächer entwickelte sich dagegen das Geschäft mit verflüssigtem Erdgas. In der LNG-Sparte sank der Gewinn auf 807 Millionen US-Dollar, unter anderem wegen schwacher Nachfrage in Europa und einer schwächeren Handelsentwicklung. Der Rückgang fiel jedoch nicht stark genug aus, um den Gewinnsprung im Öl- und Raffineriegeschäft zu bremsen.

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    Die Aktionäre sollen weiter am starken Cashflow beteiligt werden. TotalEnergies kündigte für das dritte Quartal Aktienrückkäufe von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar an und hält damit das Tempo der vergangenen Monate. Zudem zahlt der Konzern eine zweite Zwischendividende von 0,90 Euro je Aktie, ein Plus von 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zusätzliche Gewinne will TotalEnergies vorrangig zum Schuldenabbau nutzen. Die Verschuldungsquote sank zum Ende des zweiten Quartals bereits von 15,5 auf 13,1 Prozent. Der Krieg hat die Energiemärkte erschüttert – für TotalEnergies wurde er im zweiten Quartal zum massiven Gewinnhebel.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 76,33EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:47 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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