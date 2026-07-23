Polizei kontrolliert verstärkt an Bahnhöfen in Großstädten

POTSDAM (dpa-AFX) - Mit verstärkten Kontrollen will die Bundespolizei an diesem Wochenende gegen Kriminalität an den Bahnhöfen in deutschen Großstädten vorgehen. Die Bundespolizei verstärke vom 24. bis 26. Juli erneut ihre Präsenz an mehr als zehn Großstadtbahnhöfen, hieß es in einer Mitteilung des Bundespolizeipräsidiums in Potsdam.

Es sollten dabei insbesondere die Bahnhöfe in den Fokus genommen werden, die immer wieder durch eine erhöhte Zahl von Gewaltdelikten auffielen. Genaue Orte wurden nicht genannt.