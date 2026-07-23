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    Batteriekonzern Varta soll zerschlagen werden

    Für Sie zusammengefasst
    • Zerschlagung von Varta rückt näher im Haushalt
    • Varta meldet zweistelligen Liquiditätsbedarf
    • Gläubiger üben Rechte aus Restrukturierung 2024
    Batteriekonzern Varta soll zerschlagen werden
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ELLWANGEN (dpa-AFX) - Im Ringen um die Zukunft des Batterieherstellers Varta rückt eine Zerschlagung des Unternehmens näher. Wichtige Geldgeber wollen das Geschäft mit Haushaltsbatterien aus dem Konzern herauslösen und sprechen sich für eine neue Eigentümerstruktur aus, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Varta wollte die Mitteilung auf Anfrage nicht kommentieren.

    Die sogenannte Ad-hoc-Gläubigergruppe um die Deutsche Bank und die Finanzinvestoren RBC BlueBay, Blantyre und Whitebox begründete ihren Kurswechsel mit der angespannten Finanzlage des Unternehmens mit Sitz im schwäbischen Ellwangen.

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    Eine unabhängige Analyse der Unternehmensberatung FTI habe ergeben, dass Varta einen operativen Liquiditätsbedarf in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrags habe - also fehlendes Geld für das laufende Geschäft. Hinzu komme erheblicher weiterer Kapitalbedarf, um den Geschäftsbetrieb dauerhaft fortzuführen.

    Sanierungsfall Varta

    Varta war zuletzt in schwieriges Fahrwasser geraten. Um die Insolvenz zu verhindern, hatte das Unternehmen im Juli 2024 ein Sanierungsverfahren im Rahmen des Restrukturierungsgesetzes angemeldet. Im Zuge dessen wurden auch die Altaktionäre aus dem Unternehmen gedrängt. Die monatelange Neuaufstellung des Batterieherstellers sei abgeschlossen, hatte Varta Anfang April vergangenen Jahres mitgeteilt.

    Trotz intensiver Gespräche habe sich bislang kein Investor oder anderer Beteiligter bereit erklärt, die fehlenden Finanzmittel bereitzustellen, erklärte ein Sprecher der Gläubiger. Die Gruppe sei deshalb zu dem Schluss gekommen, dass die Herauslösung und Stabilisierung des Geschäftsbereichs Consumer Batterie der tragfähigste Weg sei.

    Die Gruppe kündigte an, ihre vertraglichen Rechte aus den Finanzierungsvereinbarungen der Restrukturierung von 2024 auszuüben. Eine Umsetzung steht den Angaben zufolge unter dem Vorbehalt behördlicher und weiterer Genehmigungen./bak/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 30,94 auf Tradegate (23. Juli 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -2,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,01 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +3,66 %/+32,82 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen einer Razzia und möglicher Steuerforderungen (Postbank-Cum-Fälle, möglicher Schaden >300 Mio. Euro, Topmanager involviert) auf die fundamentale Bewertung der Deutschen Bank sowie um erwartete Halbjahreszahlen (29.07) und positive Impulse durch starke US-Banken-Ergebnisse/IPO-Fees, die den Kurs kurzfristig treiben könnten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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    dpa-AFX
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