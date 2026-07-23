ANALYSE-FLASH
Berenberg startet KSB Vz mit 'Buy' - Ziel 1300 Euro
- Berenberg stuft KSB mit Buy und Ziel 1300 ein
- KSB hat bedeutenden Anteil am Markt für Kühlpumpen
- Starker KI-Bedarf fördert Renaissance der Kernkraft
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat KSB mit "Buy" und einem Kursziel von 1300 Euro in die Bewertung aufgenommen. KSB halte einen bedeutenden Anteil am stark fragmentierten Markt für Kühlpumpen für Kernreaktoren, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des steigenden Strombedarfs durch Künstliche Intelligenz (KI) dürfte die starke Nachfrage nach zuverlässigen, emissionsarmen Lösungen zu einer Renaissance der Kernkraft in Europa und Nordamerika führen. KSB sei hervorragend positioniert, um von diesem Trend zu profitieren./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Vz. Aktie
Die KSB Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,41 % und einem Kurs von 829 auf Tradegate (23. Juli 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Vz. Aktie um +1,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,68 %.
Die Marktkapitalisierung von KSB Vz. bezifferte sich zuletzt auf 717,71 Mio..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.208,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.010,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.300,00EUR was eine Bandbreite von +21,69 %/+56,63 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 1300 Euro
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Starke Nachfrage im Segment Wasser. Dies wird bei der Peer Group am höchsten bewertet. Siehe KGV 2026e von Xylem von 30,4 zu ca. 11,3 von KSB (Vorzüge).