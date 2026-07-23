ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Unicredit auf 'Overweight' - Ziel 93 Euro
- JPMorgan belässt Unicredit auf Overweight mit 93
- Delphine Lee bezeichnet das Ergebnis als solide
- Operativer Nettogewinn knapp 1 Prozent über Konsens
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. "Solide" lautet das Fazit von Delphine Lee in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der operative Nettogewinn liege ein Prozent über der Konsensschätzung. Vor allem Gebühren und Provisionseinnahmen hätten hierzu beigetragen sowie sonstige Einnahmen. Die Kosten der italienischen Großbank deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:51 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UniCredit Aktie
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,94 % und einem Kurs von 81,43 auf Tradegate (23. Juli 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UniCredit Aktie um +3,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,79 %.
Die Marktkapitalisierung von UniCredit bezifferte sich zuletzt auf 125,72 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +1,86 %/+15,53 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 93 Euro
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Community Beiträge zu UniCredit - A2DJV6 - IT0005239360
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Warum die Anleger jetzt Kasse machen muss man aber nicht verstehen.
Sieht doch gar nicht so schlecht aus für die Unicredit, oder?
5 Jahre 700%, hatte meiner Frau vor 2 Jahren Unicredit als Dividenden Perle und KGV Schnäppchen empfohlen. Auch immer mal wieder nachgekauft. Jetzt gibt es schöne Ausschüttungen, Aktienrueckkauf und klar Commerzbank Profits egal wie. Gutes, ehrgeiziges, aktionaersfreundliches Management macht halt den Unterschied.