JPMorgan belässt Unicredit auf 'Overweight' - Ziel 93 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UniCredit Aktie

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,94 % und einem Kurs von 81,43 auf Tradegate (23. Juli 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UniCredit Aktie um +3,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,79 %.

Die Marktkapitalisierung von UniCredit bezifferte sich zuletzt auf 125,72 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +1,86 %/+15,53 % bedeutet.