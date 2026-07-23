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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Unicredit auf 'Overweight' - Ziel 93 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Unicredit auf Overweight mit 93
    • Delphine Lee bezeichnet das Ergebnis als solide
    • Operativer Nettogewinn knapp 1 Prozent über Konsens
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Unicredit auf 'Overweight' - Ziel 93 Euro
    Foto: andersphoto - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. "Solide" lautet das Fazit von Delphine Lee in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der operative Nettogewinn liege ein Prozent über der Konsensschätzung. Vor allem Gebühren und Provisionseinnahmen hätten hierzu beigetragen sowie sonstige Einnahmen. Die Kosten der italienischen Großbank deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 06:51 / BST

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    ISIN:IT0005239360WKN:A2DJV6
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UniCredit Aktie

    Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,94 % und einem Kurs von 81,43 auf Tradegate (23. Juli 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UniCredit Aktie um +3,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von UniCredit bezifferte sich zuletzt auf 125,72 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +1,86 %/+15,53 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 93 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 93,00, was eine Steigerung von +14,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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