ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 82 Euro
- Jefferies belässt STMicroelectronics auf Buy mit 82
- Quartalszahlen entsprechen Konsens und Erwartungen
- Prognose Bruttomarge Q3 37 Prozent über 36,2
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Diese deckten sich sowohl mit seinen Annahmen als auch mit den Konsensschätzungen, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose des Halbleiterherstellers für die Bruttomarge im laufenden dritten Quartal übertreffe mit 37 Prozent seine Schätzung von 36,2 Prozent./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STMicroelectronics Aktie
Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,01 % und einem Kurs von 50,35 auf Tradegate (23. Juli 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STMicroelectronics Aktie um -17,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,13 %.
Die Marktkapitalisierung von STMicroelectronics bezifferte sich zuletzt auf 46,41 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +13,88 %/+61,01 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 82 Euro
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Community Beiträge zu STMicroelectronics - 893438 - NL0000226223
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Apple‑News: STMicroelectronics als möglicher LiDAR‑Lieferant
Morgan Stanley bestätigt Gespräche zwischen Apple und STMicroelectronics über LiDAR‑Sensoren für das iPhone 18.
Details:
- Apple nutzt aktuell Sony als einzigen LiDAR‑Lieferanten.
- Apple prüft nun STMicro als zweiten Supplier.
- Das wäre ein strategischer Durchbruch für STMicro.
- Morgan Stanley sieht dies als positives Signal für 2026/2027.
Ich habe mir die Aktie hier angeguckt. Die Bilanz ist stark, die Bewertung am aktuellen Kurs fair bis unterbewertet, und die Dividende solide. Für langfristige Investoren mit Fokus auf Qualität und Technologie ist das ein attraktiver Einstiegsbereich wie ich finde. Beliefert:
|ZF Friedrichshafen
|Siliziumkarbid-Chips für Wechselrichter
|Tesla
|Chips für Leistungselektronik (indirekt über Zulieferer)
|Bosch
|Sensoren, Mikrocontroller (teilweise)
|Continental
|Automotive-Mikrocontroller
|Renault-Nissan
|Steuerungselektronik