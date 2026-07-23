Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 82 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STMicroelectronics Aktie

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,01 % und einem Kurs von 50,35 auf Tradegate (23. Juli 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STMicroelectronics Aktie um -17,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,13 %.

Die Marktkapitalisierung von STMicroelectronics bezifferte sich zuletzt auf 46,41 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +13,88 %/+61,01 % bedeutet.