Deutsche Börse nach guten Zahlen schwach: Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Wegen den über den Erwartungen liegenden Zahlen bekräftigten die Experten von Jefferies & Company mit einem Kursziel von 280 Euro ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Börse-Aktie. Kann die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 265 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

Die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 einen durchwegs turbulenten Kursverlauf. Nachdem die Aktie noch am 11.2.26 mit 203,30 Euro am Jahrestief notierte, erreichte sie am 28.4.26 um 33 Prozent höher bei 269,60 Euro ein neues Jahreshoch. Auf die Veröffentlichung guter Quartalszahlen und der Bestätigung der Jahresprognose reagierte der Aktienkurs mit einem Rückgang auf aktuell 249,60 Euro.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 250 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 250 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000PL8XTE4, wurde beim Aktienkurs von 249,60 Euro mit 1,70 – 1,72 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Börse-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 265 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,46 Euro (+43 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 235,664 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 235,664 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR1MCV9, wurde beim Aktienkurs von 249,60 Euro mit 1,60 – 1,61 Euro quotiert.

Kann sich die Deutsche Börse-Aktie auf 265 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,93 Euro (+82 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 230,797 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 230,797 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA0S823, wurde beim Aktienkurs von 249,60 Euro mit 2,07 – 2,08 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie auf 265 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,42 Euro (+64 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.