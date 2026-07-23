Deutsche Börse auf Dreiwochentief - Verweis auf Sparte IMS

Damit setzte sich die jüngste Abwärtsbewegung nach einem zwischenzeitlichen Erholungshoch vor wenigen Tagen fort. Ende vergangener Woche hatte sich der Kurs von seinen Rückschlägen davor wieder erholt und war bis auf 264 Euro und damit in die Nähe des Jahreshochs von knapp 270 Euro Ende April gestiegen. Seitdem geht es aber wieder nach unten.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Börse sind trotz besser als erwartet ausgefallener Zahlen und eines etwas anspruchsvolleren Ziels beim zinsabhängigen Treasury-Ergebnis gefallen. Die Titel des Börsenbetreibers sackten um bis zu drei Prozent ab und erreichten im frühen Handel mit 246,20 Euro ihren niedrigsten Stand seit fast drei Wochen. Zuletzt konnte das Papier das Minus auf rund eineinhalb Prozent verringern.

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Im zweiten Quartal schnitt der Börsenbetreiber mit einem operativen Gewinn (Ebitda) von 980 Millionen Euro besser ab, als Experten erwartet hatten. Beim Treasury-Ergebnis wird das Unternehmen außerdem wegen der Zinserwartungen und höheren Bareinlagen etwas optimistischer. Statt eines leichten Rückgangs auf 700 Millionen Euro wird nun mit einem Wert über dieser Marke gerechnet.

Ein Händler fand jedoch einen Kritikpunkt im Geschäftsbereich Investment Management Solutions (IMS), der als strategisches Wachstumssegment gilt. Ben Bathurst vonder kanadischen Bank RBC schrieb, die Umsatzsteigerung dort sei hinter dem Analystenkonsens zurückgeblieben. Insbesondere bei dem Daten- und Indexanbieter ISS Stoxx enttäusche das Ergebnis, argumentierte der Börsianer für seine erwartete Kursbelastung. Er sprach von einem ungünstigeren Ertragsmix./tih/zb/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 250,9 auf Tradegate (23. Juli 2026, 10:41 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um -4,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,12 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 47,61 Mrd.. Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 272,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -4,95 %/+18,81 % bedeutet.





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