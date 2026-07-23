CPH Hikes Payout to 40-60% as Cash Generation Improves
CPH boosts its dividend ambitions as resilient cash generation and a solid balance sheet underpin mixed H1 results and an attractive valuation upside.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- CPH raises its target dividend payout ratio to 40–60% due to stronger free cash flow and a robust balance sheet.
- H1 results: net sales CHF 176.1m (+0.1% YoY), EBITDA CHF 28.3m (-6.3%, margin 16.1%), EBIT CHF 19.0m, net result CHF 14.3m, and free cash flow improved to CHF 12.8m (vs. CHF -1.8m).
- Growth was driven by acquisitions (+3.8%), offset by negative currency effects (-3.7%) and flat organic growth (0.0%).
- Perlen Packaging: sales CHF 118.5m (+0.1%), organic +2.0% (adj.), EBITDA CHF 18.2m (+2.0%, margin 15.3%), with stable EBIT and improved product mix.
- Zeochem: sales CHF 57.6m (stable), organic -4.2%, EBITDA down 18.1% to CHF 10.0m (margin compressed to 17.3%), impacted by deuterated-compound destocking and Asian competition.
- Outlook & valuation: management expects slightly higher full-year sales and EBITDA (EBIT/net result broadly in line); DCF fair value CHF 87.4/share (≈50.6% upside); trading at EV/EBITDA 8.7x, a 6.7% discount to peers.
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