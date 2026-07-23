Nervosität nimmt zu: Index signalisiert Angst - 23.07.2026

Die Risikobereitschaft nimmt spürbar ab. Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Brent Öl. Die Positionierung deutet auf Absicherungsbedarf hin.

Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 35 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Gold bleibt als sicherer Hafen gefragt.

Die Stimmung bleibt angespannt, ohne bereits extremes Niveau zu erreichen.

Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 30“

🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Debatte um die kurzfristige DAX-Kursentwicklung: Trader wechseln zwischen Long- und Short-Ideen, setzen auf Retests um ca. 25.020–25.080 und reagieren auf Impulskerzen im 5-Minuten-Chart. Einige positionieren sich long bei Rückläufen um ca. 24.940, andere diskutieren Short-Setups bei fortgesetzter Dynamik; Fokus liegt auf Liquidität um ca. 25.010–25.020 und auf mögliche Swing-/Day-Trades.

Die Diskussion spiegelt eine insgesamt negative Anlegerhaltung wider.