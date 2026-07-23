Fear & Greed
Nervosität nimmt zu: Index signalisiert Angst - 23.07.2026
Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 35 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.
Die Risikobereitschaft nimmt spürbar ab.
Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Brent Öl. Die Positionierung deutet auf Absicherungsbedarf hin.
Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Gold bleibt als sicherer Hafen gefragt.
Die Stimmung bleibt angespannt, ohne bereits extremes Niveau zu erreichen.
Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 30“
🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Debatte um die kurzfristige DAX-Kursentwicklung: Trader wechseln zwischen Long- und Short-Ideen, setzen auf Retests um ca. 25.020–25.080 und reagieren auf Impulskerzen im 5-Minuten-Chart. Einige positionieren sich long bei Rückläufen um ca. 24.940, andere diskutieren Short-Setups bei fortgesetzter Dynamik; Fokus liegt auf Liquidität um ca. 25.010–25.020 und auf mögliche Swing-/Day-Trades.
Die Diskussion spiegelt eine insgesamt negative Anlegerhaltung wider.
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