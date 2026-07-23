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    Aktie wieder im Aufwind

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    KI-Umsatz verdoppelt: Nokia glänzt mit starken Quartalszahlen

    Nokia meldet starke Quartalszahlen. Der Grund: Künstliche Intelligenz und Cloud-Computing. Das Unternehmen geht zudem davon aus, dass sich dieses Wachstum fortsetzen wird.

    Für Sie zusammengefasst
    • Nokia erzielt starke Quartalszahlen dank KI und Cloud
    • Operativer Gewinn steigt 18 Prozent auf 434 Mio Euro
    • Umsatz mit KI-Kunden verdoppelt sich auf 446 Mio Euro
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Aktie wieder im Aufwind - KI-Umsatz verdoppelt: Nokia glänzt mit starken Quartalszahlen
    Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa

    Der vergleichbare operative Gewinn stieg im zweiten Quartal 2026 um 18 Prozent auf 434 Millionen Euro. Dies lag deutlich über der durchschnittlichen Schätzung der Analysten von 382 Millionen Euro, laut Daten von LSEG.

    Nokia hat seinen Fokus auf den Verkauf von Glasfasertechnik an große Technologieunternehmen verlagert, die KI-Rechenzentren aufbauen. 

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    "Die Nachfrage bleibt stark, während das Angebot weiterhin die größte Einschränkung in der Branche darstellt, was unsere Kunden dazu veranlasst, längerfristige Bestellungen aufzugeben", sagt CEO Justin Hotard in einer Erklärung.

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    Seit seinem Wechsel zu Nokia im vergangenen Jahr konzentriert sich Hotard, der zuvor die Data Center & AI Group von Intel leitete, auf den Ausbau des Rechenzentrumsgeschäfts des finnischen Konzerns. Er schloss auch den Milliarden-Dollar-Deal mit dem Chiphersteller Nvidia ab.

    Der vergleichbare Nettoumsatz erreichte im Quartal 4,82 Milliarden Euro und übertraf auch damit die Markterwartungen. Der Konzern mit Sitz in Espoo, Finnland, gab bekannt, dass sich der Nettoumsatz mit KI- und Cloud-Kunden im Quartal auf 446 Millionen Euro verdoppelt hat, da er neue Aufträge im Wert von 2,8 Milliarden Euro verbuchen konnte.

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    Bis jetzt sind sich die steigenden Kosten von Speicherchips nicht bilanziert.

    Nokia erhöhte sogar seine Prognose für die operative Gewinnspanne für 2026. Rechnete man zuvor mit einem Gewinn von 2 Milliarden Euro bis 2,5 Milliarden Euro, so schätzt man jetzt die Erträge auf 2,1 Milliarden Euro bis 2,6 Milliarden Euro.

    Die Aktie von Nokia reagierte im frühen Handel am Donnerstag positiv und bewegt sich mit einem Plus von rund 3 Prozent auf grünem Terrain. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

     

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