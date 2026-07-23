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    Ölpreis gegen Depots

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    EZB gibt keine Entwarnung – jetzt wird September gefährlich

    Die EZB pausiert, doch Öl, Gas und Iran-Krieg setzen sie weiter unter Zugzwang. Für Anleger zählt jetzt September – dort könnte der nächste Zinsschlag kommen.

    Für Sie zusammengefasst
    • EZB pausiert, Zinsen weiterhin unverändert
    • Öl und Gas durch Iran-Konflikt erhöhen Druck
    • Anleger erwarten 25 Basispunkte im September
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Ölpreis gegen Depots - EZB gibt keine Entwarnung – jetzt wird September gefährlich
    Foto: Boris Roessler/dpa - dpa-Bildfunk

    Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Zinsen wie erwartet unverändert gelassen, hält sich angesichts des neuen Energiepreisschocks aber alle Optionen offen. Der Einlagensatz bleibt bei 2,25 Prozent. Nach der Zinserhöhung im Juni verzichteten die Währungshüter zunächst auf einen weiteren Schritt, weil sich zuletzt mehrere Inflationssignale entspannt hatten: Preise, Löhne, Konjunkturdaten und Inflationserwartungen fielen günstiger aus als zuvor befürchtet.

    Entwarnung ist das für die EZB jedoch nicht. Die Rückkehr der Ölpreise in Richtung 100 US-Dollar je Barrel infolge der wieder aufgeflammten Kämpfe zwischen den USA und dem Iran erhöht den Druck auf die Notenbank. Auch die Gaspreise liegen inzwischen auf dem höchsten Stand seit mehr als drei Jahren. Damit wächst die Sorge, dass der Energieschock die Inflation länger über dem Ziel von zwei Prozent halten und am Ende doch breiter in die Wirtschaft durchsickern könnte.

    "Die Unsicherheit bleibt hoch, und die vollen inflationären Auswirkungen des Energieschocks müssen sich noch entfalten", erklärte die EZB. "Der EZB-Rat beobachtet daher genau Intensität und Dauer des Schocks sowie seine indirekten und Zweitrundeneffekte." Zugleich betonte die Notenbank, der Ausblick für die Energiepreise liege derzeit nahe am Basisszenario der Juni-Projektionen, aber deutlich über den Niveaus vor dem Konflikt im Nahen Osten.

    Investoren rechnen deshalb fest mit dem nächsten Schritt: Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im September gilt inzwischen als nahezu sicher, eine weitere Anhebung bis Jahresende ist fast vollständig eingepreist.

    Die unmittelbare Marktreaktion fiel dennoch verhalten aus. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg leicht auf 3,19 Prozent, nachdem sie zuvor mit 3,21 Prozent den höchsten Stand seit 2011 erreicht hatte. Der Euro hielt seine Verluste und notierte gegenüber dem US-Dollar rund 0,2 Prozent schwächer bei etwa 1,1390 US-Dollar.

    Für EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist die Lage damit heikel. Sie muss signalisieren, dass die Notenbank den Preisdruck ernst nimmt und bei Bedarf nachlegen kann. Gleichzeitig darf sie die ohnehin hohen Markterwartungen nicht weiter anheizen. Denn bislang fehlen die gefürchteten Zweitrundeneffekte: Das Lohnwachstum lässt nach, der Arbeitsmarkt wirkt schwächer, vor allem in Deutschland, und auch die Preiserwartungen der Verbraucher sind zurückgegangen.

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    Trotzdem ist die Gefahr nicht gebannt. Teure Energie kann sich durch fast alle Bereiche der Wirtschaft fressen und später neue Lohnforderungen auslösen. Genau diesen Fehler will die EZB nicht noch einmal machen: 2022 wurde der Inflationsschub nach Russlands Angriff auf die Ukraine zunächst unterschätzt – danach stand die Notenbank jahrelang unter Zugzwang. Dazu kommen neue Risiken durch extreme Sommerhitze, mögliche Ernteausfälle und niedrige Pegelstände auf wichtigen Flüssen. Die EZB pausiert deshalb nur. Entwarnung gibt sie nicht.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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