JEFFERIES stuft BNP PARIBAS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die französische Großbank habe in den Segmenten geliefert, die zählten, schrieb Joseph Dickerson in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das gelte für das Privatkundengeschäft und die private Finanzierung, wo die Erträge dank des Rückenwindes vom Zinsniveau zugelegt hätten./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 105,6EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Joseph Dickerson

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 135

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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