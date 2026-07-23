JEFFERIES stuft VOSSLOH AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vossloh auf "Hold" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die detaillierten Quartalszahlen des Verkehrstechnikkonzerns hätten die vorläufigen Eckdaten weitgehend bestätigt, schrieb Fabian Piasta in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 58,90EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Fabian Piasta
Analysiertes Unternehmen: VOSSLOH AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 76
Kursziel alt: 76
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Fabian Piasta
Analysiertes Unternehmen: VOSSLOH AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 76
Kursziel alt: 76
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