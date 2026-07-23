JEFFERIES stuft VOSSLOH AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vossloh auf "Hold" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die detaillierten Quartalszahlen des Verkehrstechnikkonzerns hätten die vorläufigen Eckdaten weitgehend bestätigt, schrieb Fabian Piasta in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 58,90EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Fabian Piasta

Analysiertes Unternehmen: VOSSLOH AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 76

Kursziel alt: 76

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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