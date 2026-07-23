RBC stuft EASYJET auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Dank unerwartet niedriger Treibstoffkosten habe der Billigflieger mit dem Vorsteuergewinn die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Umsatz pro verfügbarem Sitzplatzkilometer als wichtige Kennziffer habe sich im Vergleich zum ersten Geschäftshalbjahr etwas verbessert./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:39 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:39 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,65 % und einem Kurs von 7,202EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.





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