RBC stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 84 Franken belassen. Diese bezeichnete James Edwardes Jones in einer ersten Reaktion am Donnerstag als zufriedenstellend. Die Kennziffern des Lebensmittelkonzerns in der Gewinn- und Verlustrechnung deckten sich mit den Erwartungen, das sei zu begrüßen./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:54 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:54 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,12 % und einem Kurs von 86,40EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.





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