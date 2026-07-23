RBC stuft BNP PARIBAS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Das Aktiengeschäft habe wesentlich zum guten Abschneiden der französischen Großbank beigetragen, schrieb Anke Reingen in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Bei der Kapitalausstattung mache das Geldhaus Fortschritte./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:09 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:09 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 105,6EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 99

Kursziel alt: 99

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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