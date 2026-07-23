Ripple steigt in die Fintech-Elite auf – wird XRP profitieren?

Für die Liste wurden rund 3.500 Unternehmen anhand von mehr als 25.000 Datenpunkten untersucht. Insgesamt schafften es 40 Firmen in die Kategorie für digitale Vermögenswerte, die Unternehmen aus den Bereichen Blockchain-Infrastruktur, Zahlungsverkehr, Verwahrung und Tokenisierung umfasst.

Ripple gehört 2026 zu den weltweit führenden Fintech-Unternehmen. In der von CNBC und Statista erstellten Auswahl wurde das Blockchain-Unternehmen in der Kategorie "Digitale Vermögenswerte" ausgezeichnet.

Ripple erklärte anlässlich der Auszeichnung, der Erfolg sei das Ergebnis jahrelanger Kundenarbeit und einer Strategie, die mehrere Marktzyklen überdauert habe. Tatsächlich gewinnt Blockchain-Technologie zunehmend dort an Bedeutung, wo traditionelle Finanzinstitute nach schnelleren und effizienteren Lösungen für Zahlungen, Compliance, Liquidität und die Abwicklung tokenisierter Vermögenswerte suchen.

Ripple nimmt 16-Billionen-Dollar-Markt ins Visier

Im Zentrum der Strategie steht weiterhin der internationale Zahlungsverkehr. CEO Brad Garlinghouse sieht erhebliches Potenzial im Korrespondenzbankwesen, über das jährlich Transaktionen im Volumen von rund 16 Billionen US-Dollar abgewickelt werden. Ripple positioniert seine Blockchain-Infrastruktur und XRP seit Jahren als mögliche Alternative für grenzüberschreitende Transfers.

Gleichzeitig baut das Unternehmen seine regulatorische und institutionelle Präsenz aus. Die MiCA-Konformität in der Europäischen Union soll Ripple einen klareren Weg für regulierte Dienstleistungen rund um digitale Vermögenswerte eröffnen.

Auch auf dem XRP Ledger nimmt die institutionelle Aktivität zu. DBS und Franklin Templeton haben den Ripple-Stablecoin RLUSD mit einem tokenisierten Geldmarktfonds verbunden. Solche Modelle könnten Finanzinstituten einen schnelleren Zugang zu tokenisierten Vermögenswerten und Liquidität ermöglichen.

Fintech-Boom erreicht Rekordniveau

Das Umfeld spielt Ripple in die Karten. Nach von CNBC zitierten McKinsey-Daten erzielte die globale Fintech-Branche 2025 Umsätze von 650 Milliarden US-Dollar – 21 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamtmarktkapitalisierung börsennotierter Fintech-Unternehmen erreichte demnach einen Rekordwert von 850 Milliarden US-Dollar.

Auch internationale Institutionen sehen in der Tokenisierung erhebliches Potenzial. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich verweist auf neue Möglichkeiten für die Übertragung und Abwicklung von Geld und Vermögenswerten, warnt zugleich aber vor regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Risiken.

Für XRP könnte besonders der wachsende Zugang über regulierte Anlageprodukte entscheidend werden. Mit der Aufnahme in institutionell ausgerichtete Investmentvehikel würde der Token zusätzliche Vertriebskanäle jenseits des direkten Kryptomarktes erhalten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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