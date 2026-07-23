Tesla-Aktie sackt ab - 'Investoren schauen unter die Motorhaube'

Schon im späten Handel am Vortag unmittelbar nach Publikation der Quartalsbilanz waren Tesla-Aktien unter Druck geraten. "Der Kurs fiel nachbörslich, weil die Investoren nicht die frische Farbe bewundert, sondern stattdessen unter die Motorhaube geschaut haben", schrieb Marktbeobachter Stephen Innes.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Tesla sind am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Monaten gerutscht. Nach den am Vorabend veröffentlichten Quartalszahlen fielen sie im vorbörslichen Handel zuletzt um fünfeinhalb Prozent auf 353,60 US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

So sei der Umsatz im zweiten Quartal zwar um 28 Prozent gestiegen und habe die Markterwartungen klar übertroffen. Die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge habe um rund ein Viertel auf gut 480.000 zugelegt. Gleichzeitig aber sei der Gewinn je Aktie im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 0,33 Dollar gefallen und habe damit die Konsensschätzung von 0,51 Dollar verfehlt, monierte der Experte.

Grund hierfür seien höhere Ausgaben des Elektroautoherstellers für Künstliche Intelligenz, Forschung, IT-Infrastruktur und zukünftige Produktlinien. All das habe die Profitabilität geschmälert, erläutert Innes. Das Unternehmen verkaufe mehr Fahrzeuge und setze mehr um. Dieses Wachstum auch in nachhaltige Gewinne umzusetzen, das müsse Tesla erst noch gelingen./bek/tih/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,42 % und einem Kurs von 310,0 auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:08 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -10,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,59 %. Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Bil.. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 439,00USD. Von den letzten 5 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +24,60 %/+61,81 % bedeutet.





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