AKTIE IM FOKUS
Tesla-Aktie sackt ab - 'Investoren schauen unter die Motorhaube'
- Tesla-Aktien rutschen auf Dreimonats-Tief 353,60 USD
- Umsatz steigt 28 Prozent Lieferungen rund 480000
- Gewinn je Aktie fällt 18 Prozent durch KI-Ausgaben
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Tesla sind am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Monaten gerutscht. Nach den am Vorabend veröffentlichten Quartalszahlen fielen sie im vorbörslichen Handel zuletzt um fünfeinhalb Prozent auf 353,60 US-Dollar.
Schon im späten Handel am Vortag unmittelbar nach Publikation der Quartalsbilanz waren Tesla-Aktien unter Druck geraten. "Der Kurs fiel nachbörslich, weil die Investoren nicht die frische Farbe bewundert, sondern stattdessen unter die Motorhaube geschaut haben", schrieb Marktbeobachter Stephen Innes.
So sei der Umsatz im zweiten Quartal zwar um 28 Prozent gestiegen und habe die Markterwartungen klar übertroffen. Die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge habe um rund ein Viertel auf gut 480.000 zugelegt. Gleichzeitig aber sei der Gewinn je Aktie im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 0,33 Dollar gefallen und habe damit die Konsensschätzung von 0,51 Dollar verfehlt, monierte der Experte.
Grund hierfür seien höhere Ausgaben des Elektroautoherstellers für Künstliche Intelligenz, Forschung, IT-Infrastruktur und zukünftige Produktlinien. All das habe die Profitabilität geschmälert, erläutert Innes. Das Unternehmen verkaufe mehr Fahrzeuge und setze mehr um. Dieses Wachstum auch in nachhaltige Gewinne umzusetzen, das müsse Tesla erst noch gelingen./bek/tih/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,42 % und einem Kurs von 310,0 auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -10,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Bil..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 439,00USD. Von den letzten 5 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +24,60 %/+61,81 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Tesla ist halt nicht schlechter, aber auch nicht besser als die anderen Hersteller. Warum da immer noch ein Bewertungsaufschlag bezahlt wird?
Thx Allen, auch du hast uns nicht enttäuscht! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Geld
1,790 EUR
0,00 %0,000
heute, 08:40:59
Brief
2,770 EUR
+54,75 %+0,980
Die Hauptgründe für den Gewinneinbruch lt. Kurzanalyse:
- Margen-Kollaps: Die operative Marge stürzte im Jahresvergleich von 4,1 % auf lächerliche, magere 1,4 % ab, wo sich nun auch Tesla mit BMW oder Volvo in eine Reihe stellen kann.......
- Kosten-Explosion: Die Betriebsausgaben schossen um 47 % nach oben, weil massiv Geld in KI, Robotaxis und den Optimus-Roboter gepumpt wird. Wieso auch immer, mal schauen, obs 2027 wirklich was gebracht hat oder das halt "nice" war......
- Negativer Cashflow: Die gigantischen Investitionen führten zu einem negativen freien Cashflow von minus 1,1 Milliarden Dollar. Das sagt nicht viel, aber eigentlich schon alles....auch nicht besser derzeit im operativen Autogeschäft als BMW, Mercedes (naja, a bisserl besser sinds ja) oder Volvo. Beinahe alle unter 2 bei der Marge....
So schlägt sich Tesla im Q2-Vergleich mit der Konkurrenz, mal die roserne Teslabrille abgenommen und durchleuchtet:
- BMW: hat im Juni eine Gewinnwarnung für 2026 herausgegeben und erwartet eine schrumpfende EBIT-Marge (1–3 %) im Automobilsegment. Grund sind vor allem massive Absatzeinbrüche beim Verbrenner-Geschäft in China. Der elektrische iX3 wird nun in Ungarn / Debrecen gebaut, was die Gewinnmarge zukünftig stützen dürfte, der Antrieb kommt aus Österreich / Steyr. Für Nordamerika wird zukünftig in Mexico San Luis gefertigt, ab 2027, soviel ich weis.
- Mercedes-Benz: kämpft ebenfalls mit einem starken Gewinneinbruch (Marge bei 3–5 %). Hohe Rabatte und ein Absatzeinbruch von 27 % in China belasten das Ergebnis. Dennoch wird die Profitabilität durch den Verkauf hochpreisiger Verbrenner und Hybride stabiler gehalten als bei Tesla. Auch hier, das neue Lieferwerk in Ungarn / C-Klasse, das nach 8 Baujahren endlich fertig ist, wird die Gewinnmargen stützen durch günstigere Fertigung.
- Volvo Cars: konnte im Q2 die Rückkehr in die Gewinnzone feiern. Na aber schau, der alte Hakan als Boss ist wieder da, und da läuft was. Der Nettogewinn lag bei 417 Millionen Schwedischen Kronen (ca. 40 Millionen Dollar). Volvo leidet jedoch unter einem stark negativen Cashflow durch den Produktionsanlauf neuer Elektromodelle (wie der Heilsbringer EX60 oder der zukünftige EX50 aus der Slowakei, der Fahrzeugname für den EX40 Nachfolger ist noch nicht offiziell bestätigt).
- BYD: eigentlich der chinesische Gigant ist der klare Gewinner. BYD hat Tesla bei den reinen Elektroauto-Verkäufen im Q2 überholt (557.090 vs. 480.126 Fahrzeuge). Die Analysten erwarten dank vertikaler Integration und starkem Export einen Gewinnanstieg um fast 60 % auf rund 10,1 Milliarden Yuan (ca. 1,4 Milliarden Dollar), womit BYD Tesla beim Quartalsgewinn überholt. Sagt ja schon Einiges aus.......
FSD14.3 bremst auf der linken Highwayspur von 110 auf 22
km/h: