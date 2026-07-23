Stabilus auf Rekordtief nach eingeengter Prognose - Abstufung

Eine schwache Nachfrage aus der Automobilindustrie, Gegenwind in China, ungünstige Wechselkurseffekte, eine geringe Werksauslastung sowie zurückhaltende Investitionen der Industriekunden bleiben laut Hof wesentliche Belastungsfaktoren für das Unternehmen. Er kürzte seine Schätzungen für das organische Wachstum und gab im Zuge dessen seine bisherige Kaufempfehlung auf. Mit einem Kursziel von 17 Euro bleibt der jetzt mit "Hold" bewertende MWB-Experte aber immerhin über dem aktuellen Kursniveau./tih/bek/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,13 % und einem Kurs von 14,14 auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -11,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 346,79 Mio..

Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +77,56 %/+113,07 % bedeutet.