AKTIE IM FOKUS
Stabilus auf Rekordtief nach eingeengter Prognose - Abstufung
- Kurs sackt um 13,6 Prozent auf 13,80 Euro
- Umsatzziel bei rund 1,15 Milliarden Euro präzisiert
- Operative Marge 10 Prozent und hohe Belastung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Stabilus haben am Donnerstag deutlich unter dem nachlassenden Optimismus des Auto- und Industriezulieferers gelitten. Der Kurs sackte am Vormittag um bis zu 13,6 Prozent ab auf 13,80 Euro und fiel auf ein Rekordtief. Das Umsatzziel wurde auf einen enttäuschenden Wert von etwa 1,15 Milliarden Euro konkretisiert und die operative Marge soll jetzt mit zehn Prozent am unteren Ende des ursprünglichen Zielkorridors liegen.
Analysten hatten bisher mit einem Umsatz von 1,2 Milliarden Euro gerechnet. Harald Hof vom Analysehaus MWB attestierte Stabilus zwar ein starkes Ergebnis im dritten Geschäftsquartal. Dabei hätten aber Einmaleffekte die operative Schwäche des Unternehmens kaschiert. Das Gewinnziel impliziere für das Schlussquartal nur noch einen Erlös von 255 Millionen Euro, was eine nochmals erhebliche Abschwächung bedeute.
Eine schwache Nachfrage aus der Automobilindustrie, Gegenwind in China, ungünstige Wechselkurseffekte, eine geringe Werksauslastung sowie zurückhaltende Investitionen der Industriekunden bleiben laut Hof wesentliche Belastungsfaktoren für das Unternehmen. Er kürzte seine Schätzungen für das organische Wachstum und gab im Zuge dessen seine bisherige Kaufempfehlung auf. Mit einem Kursziel von 17 Euro bleibt der jetzt mit "Hold" bewertende MWB-Experte aber immerhin über dem aktuellen Kursniveau./tih/bek/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie
Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,13 % und einem Kurs von 14,14 auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -11,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 346,79 Mio..
Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +77,56 %/+113,07 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Stabilus - STAB1L - DE000STAB1L8
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https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/stabilus-se-praesentiert-produktloesungen-auf-der-enforce-tac-und-plant-erheblichen-ausbau-seines-geschaefts-mit-militaerischen-anwendungen/f9b33910-e48a-4dde-acd3-ce6e5b349841_de
Positiv, dass verschiedene Standbeine hinzukommen. Da kommt wieder ein wenig Wachstumsphantasie auf...
Nichts spricht dagegen. Der Vorstand scheint hier mitzulesen und hat deshalb gleich heute eine PM dazu herausgebracht:
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20548197-eqs-news-stabilus-se-liefert-integrierte-loesungen-industrielle-automatisierung-bringt-bewaehrtes-produktportfolio-wachsenden-robotikmarkt
Man sollte es natürlich nicht überbewerten - Stabilus liefert bestimmte Teile, die im Robotikmarkt einsetzbar sind. Aber das Unternehmen entwickelt sich produktseitig weiter und das ist positiv!
Sorry, bin noch zwei Antworten schuldig an NickelChrome und Grisuu.