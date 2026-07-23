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    ROUNDUP

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    Unicredit erwartet bald Kontrollübernahme bei Commerzbank

    Für Sie zusammengefasst
    • Unicredit rechnet mit baldiger Kontrollübernahme
    • Anteil steigt rechnerisch auf rund 44,4 Prozent
    • Unicredit hebt Gewinnziele für 2023 bis 2030 an
    ROUNDUP - Unicredit erwartet bald Kontrollübernahme bei Commerzbank
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MAILAND/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit stellt sich auf eine baldige Kontrollübernahme bei der Commerzbank ein. Die Genehmigungen der Aufsicht für das vor wenigen Wochen abgelaufene Übernahmeangebot könnten bereits im vierten Quartal erfolgen, teilte die Unicredit anlässlich ihrer Halbjahreszahlen am Donnerstag in Mailand mit. Zudem schraubte Konzernchef Andrea Orcel seine Gewinnziele nach oben. An der Börse wurden die Neuigkeiten jedoch nicht goutiert.

    Die Unicredit-Aktie verlor am Vormittag in Mailand gut zwei Prozent auf 81,50 Euro und gehörte damit zu den größten Verlierern im schwächelnden Eurozonen-Index EuroStoxx 50 . Für die Commerzbank-Aktie ging es um 0,7 Prozent abwärts.

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    Die EZB muss der weiteren Aufstockung der Unicredit-Anteile an der Commerzbank noch zustimmen. Die Italiener wollen dann nach eigenen Angaben versuchen, die Kontrolle über die Commerzbank durchzusetzen und ihre Strategiepläne "kurz danach" zu verwirklichen. Um dies zu erreichen, wollen sie - falls nötig - eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen.

    Nach Angaben vom Donnerstag setzt die Unicredit nun auf eine "konstruktive Zusammenarbeit" mit der deutschen Regierung und Vertretern der Commerzbank-Belegschaft. Der deutsche Staat kontrolliert noch rund zwölf Prozent der Commerzbank-Aktien.

    Die Bundesregierung, die Commerzbank-Spitze und der Betriebsrat hatten sich Orcels Übernahmeplänen bisher widersetzt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte jedoch vergangene Woche gesagt, dass die Regierung eine mögliche Fusion nicht verhindern werde.

        Das Frankfurter Geldhaus reagierte auch am Donnerstag reserviert auf die Aussagen aus Mailand: "Wir haben die Aussagen der Unicredit zur Kenntnis genommen", teilte ein Sprecher mit. "Wir bleiben dabei: Nur ein konstruktiver Angang kann Wert für alle Stakeholder schaffen."

    Unterdessen erklärte die Unicredit, die Commerzbank entwickle sich von einer attraktiven finanziellen Investition zu einer strategischen Transaktion mit erheblicher Wertschöpfung. Orcel erwartet nach bisherigen Aussagen, dass die EZB sein Institut zur Vollkonsolidierung der Commerzbank verpflichtet, sollte sie aus Sicht der Aufsicht die Kontrolle über das Frankfurter Institut erlangen. Dies würde die Kapitalanforderungen für die Unicredit erhöhen.

    Die italienische Großbank hatte mit einem freiwilligen Übernahmeangebot bis Anfang Juli weitere rund 17,6 Prozent der Commerzbank-Papiere an Land gezogen. Zusammen mit den 26,77 Prozent, die die Unicredit schon zuvor hielt, steigt der Anteil damit rechnerisch auf 44,37 Prozent. Zudem haben die Italiener über Kaufoptionen Zugriff auf weitere 3,22 Prozent der Commerzbank-Aktien und könnten so auf 47,59 Prozent aufstocken.

    Unterdessen schraubt die Unicredit ihre Gewinnziele noch etwas weiter nach oben. Im laufenden Jahr soll der Überschuss auf "deutlich" mehr als 11 Milliarden Euro steigen, teilte das Geldhaus mit. Bisher war von "mindestens" 11 Milliarden die Rede gewesen. 2028 sollen es nun "deutlich" über 13 Milliarden und 2030 "deutlich" über 15 Milliarden sein. Dabei seien die Ergebnisse der Commerzbank noch nicht zu hundert Prozent eingerechnet.

    Im zweiten Quartal steigerte die Unicredit ihre Erträge um knapp sieben Prozent auf 6,5 Milliarden Euro. Der Überschuss sank zwar um 13 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro, dies lag jedoch an einem positiven Sondereffekt im Vorjahreszeitraum. So übertraf die Bank diesmal immer noch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten./stw/mis/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 6.283 auf Ariva Indikation (23. Juli 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +0,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,75 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -0,19 %/+16,00 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Folgen der Unicredit-Übernahme für Kurs und Bewertung der Commerzbank: Regierungsvorgaben zum Erhalt von Standort und Mittelstandskunden und deren Einfluss auf den Verkaufspreis, Spekulationen auf Nachbesserungen von Orcel, Kursziele bei etwa 40 € bis 53 €, Umtauschquote/Äquivalent ~39 € vs. aktueller Kurs ~36,8 € sowie Integrationsrisiken für die Fundamentaldaten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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