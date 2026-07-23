RBC stuft Alphabet A-Aktie auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar belassen. Der Umsatz der Google-Holding liege über den Erwartungen, die Margen und das Ergebnis je Aktie dagegen leicht unter den Konsensschätzungen, schrieb Brad Erickson in einer ersten Einschätzung vom Vortag. Der Free Cashflow des Technologiekonzerns sei aber erstmals negativ./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:42 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:42 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,76 % und einem Kurs von 289,1EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Brad Erickson

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 425

Kursziel alt: 425

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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