RBC stuft Tesla auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Die Profitabilität habe enttäuscht, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe erhöhten Ausgaben für Forschung und Entwicklung für den humanoiden Roboter Optimus und das Robotaxi gelegen. Aber auch die Preise und einmalige Einflüsse hätten auf die Margen gedrückt. Positiv sei die zunehmende Einbeziehung von SpaceX in die anderen Konzernaktivitäten./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 23:04 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 23:04 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,40 % und einem Kurs von 310EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 500

Kursziel alt: 500

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 500,00 $ , was eine Steigerung von +41,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer