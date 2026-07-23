RBC stuft Tesla auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Die Profitabilität habe enttäuscht, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe erhöhten Ausgaben für Forschung und Entwicklung für den humanoiden Roboter Optimus und das Robotaxi gelegen. Aber auch die Preise und einmalige Einflüsse hätten auf die Margen gedrückt. Positiv sei die zunehmende Einbeziehung von SpaceX in die anderen Konzernaktivitäten./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 23:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 23:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 23:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 23:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,40 % und einem Kurs von 310EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 500
Kursziel alt: 500
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 500
Kursziel alt: 500
Währung: USD
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